Il Segreto Anticipazioni 18 dicembre 2020: Tomas e Maqueda obbligati a pagare salate Tangenti!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 18 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, a La Habana, Tomas e Maqueda si danno da fare per mettere in atto le migliorie alla sicurezza della miniera, ma Inigo è preoccupato per le tangenti. Non sa ancora chi sia a ricattarli. Emilia ha in mente solo le condizioni di Raimundo, eppure non può non notare una rivalità tra Francisca e la Marchesa. Quando però chiede spiegazioni, la Montenegro tace.

Il Segreto Anticipazioni: Isabel, dopo la rivelazione fatta a Tomas, è dovuta correre ai ripari...

Tomas, stufo di essere l'eterno secondo, ha affrontato sua madre, colpevole di aver sempre preferito a lui suo fratello Adolfo. Lei, su tutte le furie, gli ha confessato averlo sempre odiato per via di suo padre, rivelandogli così inavvertitamente che lui e suo fratello Adolfo sono figli di due uomini diversi, dunque solo fratellastri. Poi però è dovuta correre ai ripari...

Tomas e Maqueda vengono ricattati, nella Puntata de Il Segreto del 18 dicembre 2020

Passata la rabbia del momento Isabel ha cercato di farsi perdonare dal figlio concedendogli di portare finalmente avanti i lavori di ammodernamento della miniera a cui teneva tanto. Un contentino che ha anche il fine di evitare che il giovane si metta ad indagare sull'identità del vero padre di Adolfo, insomma, un modo per tenerlo occupato. Purtroppo il progetto si rivelerà molto più di questo, appena iniziati i lavori infatti, Tomas e Maqueda si troveranno a fare i conti con minacce e ricatti: si tratterà di richieste anonime di denaro, tangenti!

Il Segreto Anticipazioni: Emilia nota tensione tra Francisca e Isabel

Nel frattempo Emilia, tornata a Puente Viejo per prendersi cura di Raimundo - purtroppo, ancora in stato catatonico - inizierà a notare una strana diffidenza tra Isabel, la nuova Signora dell'Habana, e Francisca. Scoperta infatti la repentina fuga della Montenegro della casa della Marchesa, i suoi sospetti sul rapporto tra le due donne si faranno ancora più seri. Emilia proverà ovviamente a chiedere spiegazioni, ma Francisca non vorrà saperne di condividere con lei le sue opinioni sulla De Los Visos!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 14 al 18 dicembre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.