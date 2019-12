Il Segreto Anticipazioni 18 dicembre 2019: Maria nelle mani di un nuovo pericoloso nemico

Anticipazioni TV

Arriva Dori Vilches, l'infermiera di Maria. La donna sarà una vera spina nel fianco per la povera Castañeda.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 18 dicembre 2019 – a L'Habana arriva Dori Vilches, la nuova infermiera che si occuperà di Maria. Intanto Meliton invita Elsa e Isaac alla cautela. I due devono cercare di reprimere la loro ira contro Antolina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Arriva Dori Vilches, l'infermiera di Maria in questa puntata de Il Segreto del 18 dicembre 2019

Maria ha respinto la richiesta di Francisca di tornare alla Casona e ha scelto di stare con Fernando a L'Habana. La ragazza è fiduciosa che il Mesia troverà per lei una cura, soprattutto da quando ha saputo dell'arrivo di un'infermiera specializzata in problemi come il suo, chiamata a posta per lei. L'arrivo di Dori Vilches alla tenuta non lascerà però per nulla serena la Castañeda, che si accorgerà immediatamente di trovarsi davanti a una donna priva di scrupoli e fredda. Una vera spina nel fianco per la figlioccia della Montenegro che cadrà nella mani di un pericoloso nuovo nemico.

Il Segreto: Meliton consiglia a Elsa e Isaac di mantenere la calma

Con Elsa in riabilitazione, Isaac deve cercare di essere cauto e cercare di non perdere la testa. Antolina è tornata a fare male e ha tentato di uccidere la Laguna, facendole venire un crepacuore con la rivelazione della morte di Adela. Meliton, preoccupato per i suoi amici, invita entrambi alla calma. Niente deve turbare il loro equilibrio appena ritrovato neanche la follia della Ramos, pronta a sferrare un nuovo attacco, tra maledizioni e bombe a mano. Riusciranno a fermarla?

