Il Segreto Anticipazioni 18 Agosto 2020: Pepa deve sparire! Parola di Angustias...

Le Anticipazioni e le Trame per la puntata de Il Segreto del 18 agosto 2020. Nell'episodio Angustias e Felisa cercano di far ricadere su Pepa la colpa dell'incidente nella cappella.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto, per la puntata del 18 agosto 2020. Nell'episodio in onda alle 15,45 su Canale5, Angustias ha da tempo deciso di sbarazzarsi di Pepa, che ha una relazione con suo marito Tristan. A dare una mano alla folle moglie del Castro ci sarà Felisa. Le due donne faranno ricadere sulla levatrice l'incidente accaduto nella cappella. Intanto Juan chiede a Mariana notizie su Soledad.

Pepa deve sparire! In questa puntata de Il Segreto del 18 agosto 2020

È da tempo che Angustias sta cercando di liberarsi di Pepa. La folle moglie di Tristan ha scoperto che la levatrice ha una relazione con suo marito e, per questo, vuole la ragazza fuori dai piedi. Pepa e Tristan dovranno combattere per il loro sfortunato amore e si dovranno difendere da molti rivali. Tra questi c'è Felisa, un'amica di Angustias, che ha già tentato di uccidere Pepa. Dopo il fallimento dell'assassinio, le due donne cercano di far ricadere su Pepa la colpa dell'incidente nella cappella.

Il Segreto Anticipazioni: Juan è vivo ma ha perso Soledad

Una notizia ha sconvolto Puente Viejo! Juan è vivo! Il ragazzo si è salvato da morte certa ed è tornato in paese dopo che tutti lo hanno creduto morto. Il giovane vuole sapere notizie della sua amata Soledad e chiede a Mariana di raccontargli quello che è successo alla ragazza. Le novità non sono di certo rassicuranti, visto che la figlia di Francisca è stata promessa sposa a un ricco marchese, con cui la Montenegro ha preso precisi accordi,

Anticipazioni Il Segreto: Francisca contro Raimundo

Donna Francisca ha le mani in pasta ovunque. Non solo ha cominciato a tessere un piano per far sposare sua figlia Soledad con un marchese – certa che Juan sia morto – ma si sta dedicando anche al suo sport preferito: distruggere Raimundo. Il rapporto tra la Montenegro e l'Ulloa è sempre più ambiguo e ora i due si trovano a rivaleggiare su chi porti a casa il miglior raccolto dell'anno. Una sfida che sembra sin troppo pacifica, per due come loro che si odiano da una vita. Che le cose diventino più complicate?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.