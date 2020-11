Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio, Donna Francisca e Isabel tornano vittoriose a Puente Viejo dopo aver eliminato Donna Eulalia.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, c'è aria di vittoria a Puente Viejo. Dopo aver ordito un piano - che si è rivelato infallibile - Donna Francisca e Donna Isabel possono finalmente tornare a Puente Viejo vittoriose. Le due donne hanno finalmente eliminato la loro comune nemica Eulalia. I loro problemi saranno finalmente finiti?

Il Segreto Anticipazioni: Un piano perfetto per ingannare Eulalia

Puente Viejo piange ancora per la morte di Isabel. I De Los Visos non si capacitano che la loro amata mamma sia stata assassinata e in paese si teme che altre violenze scombussolino la già precaria serenità di Puente Viejo. Nessuno sa però la verità! La tragedia che ha colpito L'Habana è una farsa! Ebbene sì, era chiaro che qualcosa bollisse in pentola e che Francisca e Isabel, dopo essersi alleate, avessero in mente qualcosa per ingannare tutti... compresa e soprattutto Eulalia!

Il Segreto Anticipazioni: Francisca e Isabel sferrano il loro piano

E in effetti, Donna Eulalia finisce nella trappola delle due perfide e sibilline donne. Francisca e Isabel hanno simulato il loro scontro e successivamente la morte della De Los Visos, per far credere alla Castro di essersi liberata di almeno una delle due nemiche, ma soprattutto di poter finalmente agire indisturbata per eliminare anche la seconda, la Montenegro. Ed è proprio quando Donna Eulalia ha cominciato a pregustare la vittoria che le due alleate sono uscite allo scoperto, pugnalandola alle spalle!

Francisca e Isabel uccidono Eulalia e tornano a Puente Viejo. Nella Puntata del 16 novembre 2020

Lo scontro finale tra le tre Dark Lady si è risolto con la vittoria schiacciante di Donna Francisca e Donna Isabel. Le Anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che l'incontro tra le tre avverrà all'ombra del cimitero di Puente Viejo. Francisca si recherà sulla tomba di Isabel per fare visita all'amica defunta (solo per finta) così da attirare in una trappola Eulalia. La Castro, ignara del piano architettato delle due avversarie alle sue spalle, si presenterà decisa ad eliminare una volta per tutte Francisca. Ma la Dark Lady sarà pronta ad affrontarla! Eulalia verrà colta di sorpresa e Francisca e Isabel si libereranno di lei. Sarà a questo punto che gli abitanti di Puente Viejo vedranno le due signore rientrare trionfanti in paese, convinte che i loro problemi siano finalmente finiti! Ma sarà davvero così?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.