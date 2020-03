Il Segreto Anticipazioni 17 marzo 2020: Nozze a Puente Viejo! Prudencio e Lola finalmente sposi

Anticipazioni TV

È il giorno delle nozze di Prundecio e Lola. I due ragazzi percorrono finalmente la navata della chiesa mentre Marina abbandona Puente Viejo.

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 17 marzo 2020, è arrivato finalmente il giorno delle nozze di Prudencio e Lola e per un giorno, in paese si respira aria di festa. Intanto Marina decide di abbandonare Puente Viejo lasciandosi alle spalle Don Berengario. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Prudencio e Lola finalmente sposi nella puntata de Il Segreto del 17 marzo 2020

È un giorno di festa a Puente Viejo. Nonostante le terribili notizie che stanno giungendo in paese e l'epidemia scoppiata a causa dell'avvelenamento delle acque, è tempo di prendersi una pausa dalla paura. Prudencio e Lola stanno per convolare a nozze. I due ragazzi hanno affrontato diverse disavventure e ancora non è tutto finito. L'Ortega sta infatti nascondendo alla sua compagna di essere continuamente minacciato da Armero anche se la Mendaña ha capito che qualcosa turba il suo promesso sposo. Lasciate però da parte ansie e preoccupazioni, i ragazzi si avviano all'altare davanti ad amici e parenti felici di vedere Prudencio finalmente felice, davanti a una donna che ricambia i suoi sentimenti.

Il Segreto: Marina lascia Puente Viejo

Mentre sono in corso le celebrazioni delle nozze di Prudencio e Lola, Marina approfitta della disattenzione dei cittadini per lasciare il paese. La donna, stanca della situazione e degli inganni di sua figlia, ha deciso di lasciare il paese e di dimenticare per sempre Don Berengario. Sembra infatti che Marina – diversamente da Esther – non voglia imbrogliare il sacerdote e che per questo si voglia allontanare da lui, prima di essere coinvolta suo malgrado in queste faccende. Spoiler ci rivelano però che la sua “fuga” non porterà ai risultati sperati. Marina infatti farà ritorno a Puente Viejo molto presto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 16 al 21 marzo 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.