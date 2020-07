Il Segreto Anticipazioni 17 luglio 2020: Emilia sconvolta da una proposta indecente...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 17 luglio 2020: Emilia è in crisi, non ha intenzione di accettare la proposta di Pardo, ma non sa come altro fare per salvare Raimundo!

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 17 luglio 2020. Nell'Episodio della soap- in onda su Canale 5 alle 15.45, la morte di Leandro sconvolge Pepa, ma la avvicina di più a Tristan, che la invita a fare colazione alla villa con insieme al piccolo Martín. Emilia è amareggiata ma anche confusa di fronte alla scandalosa proposta di Pardo, quando le arriva un’altra proposta… ben più lusinghiera. Soledad è pronta a qualsiasi pena pur di vivere il suo amore con Juan. Nel frattempo, alla villa, c’è un ritorno inaspettato…

Tristan spera che Martin riuscirà a donare conforto a Pepa, nella puntata de Il Segreto del 17 luglio 2020

Pepa sembra non riuscire a darsi pace, la ragazza sente infatti di essere responsabile della morte del giovane Leandro. Tristan, cosciente del grande impegno e della competenza con cui la giovane ha curato il bracciante, cerca di rassicurarla e consolarla. Ma distrarre la levatrice sembra l'unica via per strappala a quel cupo dolore... E' per questo che il Castro la inviterà a trascorrere del tempo in compagnia di Martin alla Villa. A conoscenza della grande affetto che Pepa nutre per il bambino, Tristan è certo che il sorriso del piccolo riuscira a donarle il conforto necessario.

Il Segreto: Emilia in crisi per la proposta di Pardo!

Emilia è turbata dalla proposta indecente che le ha rivolto Pardo, il criminale responsabile del pestaggio a suo padre Raimundo. La giovane ha cercato di mediare con il malvivente, certa di poter trovare un accordo valido ad evitare nuovi pericolosi attacchi al povero Ulloa, ma la risposta di Pardo l'ha lasciata interdetta: non ha intenzione di accettare, ma non sa proprio come potrà altrimenti salvare Raimundo! Ad alleggerire la sua dura giornata arriverà però un'altra proposta, questa volta davvero lusinghiera: Onesimo, si farà coraggio e chiederà alla ragazza di sposarlo...

Il Segreto: Soledad si prepara a scontare la sua pena...

Soledad nel frattempo, minacciata da Francisca - furiosa dopo aver trovato un ritratto osé della figlia - si prepara ad una dolorosa punizione. La ragazza è infatti pronta ad affrontare qualsiasi pena in nome dell'amore che prova per Juan. Purtroppo, vi anticipiamo, che neppure l'inaspettato e sconvolgente ritorno di Angustias a Villa Montenegro riuscirà a distrarre la severa Francisca dal suo compito: rimettere in riga Soledad!

