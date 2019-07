Il Segreto Anticipazioni 17 luglio 2019: Julieta e Saul si sposano

Anticipazioni TV

Il giorno tanto atteso è arrivato. Julieta e Saul sono molto agitati ma pronti per diventare marito e moglie.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 17 luglio 2019, Julieta e Saul sono molto agitati per le loro nozze mentre Alvaro racconta a Elsa di aver contratto un debito per salvare dei bambini malati in Portogallo. Dolores rivela intanto ad Antolina che Elsa e il dottore hanno passato la notte insieme. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Canale 5.

Le nozze di Julieta e Saul in questa puntata de Il Segreto del 17 luglio 2019

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Julieta e Saul percorreranno la navata per diventare marito e moglie e coronare il loro sogno d'amore. Gli sposi sono molto agitati sia per l'emozione del momento che per la paura che qualcosa vada storto. I Molero sono tornati alla carica e hanno ripreso a minacciarli. Carmelo e Severo hanno previsto una scorta, per proteggerli durante il gran giorno delle loro nozze. A Puente Viejo intanto tutti apprezzano l'intruglio inventato da Onesimo e Hipolito. La bevande - a detta di chi l'ha provata -avrebbe degli effetti magici e farebbe ricordare i bei momenti del passato.

Alvaro confessa la verità a Elsa ne Il Segreto

Elsa si sta prendendo cura di Alvaro, malconcio dopo essere stato pestato da una banda. La Laguna vuole sapere la verità e il dottore è costretto a rivelarle di aver contratto un debito con uno strozzino, per comprare i medicinali necessari a salvare la vita di trentasei bambini portoghesi affetti da morbillo. La ragazza, davanti a questa confessione, si intenerisce e il rapporto con il “bell'infermo” diventa sempre più stretto. Nulla sfugge agli occhi di Dolores che corre a dire ad Antolina che Elsa e Alvaro hanno passato la notte insieme in ospedale. Quando la Laguna scopre del pettegolezzo su di lei, decide di affrontare la bottegaia ma il problema sarà: come la prenderà Isaac già pazzo di gelosia?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.