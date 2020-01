Il Segreto Anticipazioni 17 gennaio 2020: Puente Viejo sparirà! Ecco perché

Anticipazioni TV

Juan Garcia Morales informa i cittadini di Puente Viejo che il loro paese verrà presto sommerso.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 17 gennaio 2020 - il sottosegretario Juan Garcia Morales avverte tutti i cittadini di Puente Viejo che presto il paese verrà completamente sommerso. Tutti i cittadini sono in preda al terrore ma Carmelo, Francisca e Raimundo sono pronti a proteggere le loro case. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.30 su Canale5.

Puente Viejo rischia di essere sommerso nella puntata de Il Segreto del 17 gennaio 2020

Un nuovo personaggio entra nelle trame de Il Segreto ed è legato a Fernando Mesia. Stiamo parlando di Juan Garcia Morales, il sottosegretario a cui sono stati affidati i lavori per la costruzione della nuova diga. Il Morales ha però delle notizie terribili da dare a tutto il paese. Il progetto ha una grossa falla e a causa di questa, Puente Viejo rischia di essere sommersa. È una vera e propria tragedia, che colpirà i cittadini ancora storditi dagli ultimi attentati. Tra le vie c'è grande fermento e se c'è chi fa già le valigie, c'è anche chi – come Raimundo, Francisca e Carmelo – è pronto a rimboccarsi le maniche.

Il Segreto: Raimundo, Carmelo e Francisca contro l'inondazione

Puente Viejo rischia di essere sommersa ma Carmelo, Francisca e Raimundo non permetteranno che ciò accada. Il sindaco è stato prontamente avvertito da Meliton ma nelle sue condizioni – ancora convalescente dopo lo scontro con Fraile – non può fare molto. La Montenegro corre immediatamente a cercare una soluzione ma sarà Raimundo – lo vedremo nelle puntate de Il Segreto – a trovare la giusta via. Per l'Ulloa, Juan Garcia Morales mente e nasconde un doppio fine. Ma quale? Intanto Fernando cerca di guadagnare il rispetto e la fiducia di Donna Francisca ma senza grandi successi.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.30.