Il Segreto Anticipazioni 17 dicembre 2019: Francisca ordina a Maria di...ecco cosa vuole la Montenegro

Francisca ordina a Maria di tornare alla Casona con lei ma la ragazza vuole restare all'Habana.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 17 dicembre 2019 – Francisca raggiunge la tenuta de L'Habana per convincere Maria a ritornare alla Casona mentre Raimundo cerca di mettere una toppa sullo sfogo di sua moglie contro Fernando. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Francisca ordina a Maria di tornare a casa in questa puntata de Il Segreto del 17 dicembre 2019

C'è poco da scherzare con Francisca. La Montenegro non è abituata a non ottenere quello che vuole e la decisione di Raimundo di affidare Maria alle cure di Fernando, per giunta lontano dalla Casona, ha scatenato ancora di più la sua ira. La Dark Lady vuole immediatamente che la sua figlioccia faccia ritorno a casa. Per questo decide di fare visita alla ragazza, rimasta sola dopo l'addio a Beltran ed Esperanza, alla tenuta de L'Habana, per convincerla a tornare sui suoi passi. La Castañeda non si lascerà però persuadere e confesserà alla sua madrina di voler rimanere con il Mesia, lontana dai pericoli. O almeno è quello che crede!

Il Segreto: Raimundo si scusa con Fernando

Francisca cova un odio profondo nei confronti di Fernando e non ha nessuna intenzione di dimenticare le offese subite dal Mesia. Per questo, scoperto che Maria è con lui a L'Habana, non si è certo risparmiata in critiche e in male parole contro il suo nemico e contro lo stesso suo marito – colpevole di aver mandato la nipote via dalla Casona. Raimundo cerca di scusarsi per le dichiarazione della Dark Lady ma il dato è ormai tratto!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.