Il Segreto Anticipazioni 17 aprile 2020: Adolfo ha un piano. Il ragazzo vuole...

Anticipazioni TV

Adolfo ha un piano per ingannare i rapitori. Il ragazzo riesce a salvarsi insieme a Marta e Rosa mentre Marcela è distrutta dai pettegolezzi.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – venerdì 17 aprile 2020 – Adolfo riesce a liberare Marta, Rosa e Tomas dai loro aguzzini ma non riesce a evitare che la stazione venga fatta esplodere dagli anarchici. A Puente Viejo intanto Mauricio e il Capitano Hertas, insieme a don Filiberto, escogitano un piano per tenere a bada i sovversivi mentre Marcela soffre a causa dei pettegolezzi che circolano su di lei. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Marta, Rosa e Tomas sono salvi in questa puntata de Il Segreto del 17 aprile 2020

Adolfo ha escogitato un piano infallibile per farsi liberare. Il sequestratori seguiranno i suoi consigli senza rendersi conto che il ragazzo vuole metterli in scacco! Il giovane De Los Visos, astutamente, riuscirà a liberare tutti gli ostaggi, comprese Marta e Rosa ma non a impedire che la stazione venga fatta esplodere dagli anarchici. Un costo irrisorio visto il successo della sua missione. Finalmente liberi, i tre giovani potranno fare ritorno a casa, Isabel riabbraccerà così il suo figlio prediletto.

Il Segreto anticipazioni: I pettegolezzi distruggono Marcela

A Puente Viejo continuano i problemi. Un gruppo di sovversivi minaccia di mettere a soqquadro il paese e Mauricio, insieme al Capitan Hertas e a don Filiberto – il nuovo parroco – escogitano un piano per tenerli a bada. Intanto Marcela soffre enormemente a causa dei pettegolezzi che circolano sul suo conto. La donna ha infatti cominciato una relazione con Tomas de Los Visos, nonostante sia ancora sposata con Matias. Il Castañeda è in prigione con l'accusa di ammutinamento ma le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che presto ritornerà a Puente Viejo e da sua moglie.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 13 all'18 aprile 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.