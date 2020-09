Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 16 settembre 2020. Nell'Episodio della Soap, Carolina origlia una strana conversazione tra Urrutia ed Encarnation e capisce che le stanno nascondendo qualcosa.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto del 16 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Canale5, è giunto il momento che Pablo lasci la Casona e Don Ignacio lo convince che il suo unico modo per salvarsi sia quello di partire per l'America. Urrutia intanto continua a diffidare di Adolfo, appena assunto nella fabbrica dei Solozobal. Matias invece informa Alicia di aver ottenuto la carica di Consigliere Comunale mentre Carolina ascolta una strana conversazione che la riguarda.

Pablo partirà per l'America in questa puntata de Il Segreto del 16 settembre 2020

Ogni tentativo di evitare il peggio si è reso inesorabilmente vano. Carolina deve dire addio a Pablo e il ragazzo deve lasciare la Casona molto velocemente. Dopo che è scoppiata ed è stata sedata la rivolta a Madrid, è il momento propizio, per il giovane, di lasciare Puente Viejo e di partire per l'America. Solo nel Nuovo Continente potrà essere al sicuro e la sua partenza è organizzata con grande tristezza e apprensione di tutta la famiglia Solozobal.

Anticipazioni Il Segreto: Urrutia tiene d'occhio Adolfo

Con la partenza di Pablo, alla fabbrica mancherà un valido supporto. I Solozobal hanno iniziato una nuova produzione e hanno bisogno di aiuto. Rosa ha proposto al padre di assumere Adolfo, sicuramente in grado di gestire il lavoro. Don Ignacio, sebbene Marta gli abbia consigliato di non accettare, decide di accoglierlo come suo nuovo collaboratore. Il ragazzo si mette subito in mostra; è preparato e sa cosa deve fare ma capisce che non avrà di certo vita facile. Urrutia infatti non si fida di lui o meglio teme che il De Los Visos sia stato mandato dalla Marchesa, per spiare le mosse del suo nemico.

Il Segreto Anticipazioni: Carolina origlia una strana conversazione su di lei

Donna Isabel è partita per un viaggio misterioso e i figli sospettano che abbia qualcosa in mente. La Marchesa mancherà per Natale e Don Ignacio invita Adolfo e Tomas a passare la vigilia alla Casona. Ma mentre il fidanzato di Rosa accetta, suo fratello declina l'invito. Intanto Carolina origlia una strana conversazione su di lei tra Urrutia ed Encarnation. Cosa sta succedendo ma soprattutto cosa stanno nascondendo? La ragazza è certa che suo padre la stia tenendo all'oscuro di qualcosa ma non capisce di cosa si tratti. Matias invece informa Alicia di essere diventato un Consigliere Comunale mentre la piccola Belen passerà le vacanze natalizie con suo padre Hipolito e la sua famiglia.

