Il Segreto Anticipazioni 16 ottobre 2020: Marta rischia la vita per salvare Puente Viejo...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 16 ottobre 2020. Nelle Trame della Soap, in onda alle 16.20 su Canale5, Marta accetta di compiere la missione che le hanno affidato Mauricio e il Capitano Huertas. La ragazza deve recapitare degli importanti documenti al Tenente Grijalbo, garantendo così la sicurezza di Puente Viejo. Intanto Isabel comunica a Tomas di voler allontanare Alicia dal loro ufficio. Intanto la Urrutia cerca di portare Matias dalla sua parte.

Marta pronta a una missione molto pericolosa in questa puntata de Il Segreto del 16 ottobre 2020

Nonostante la Guardia Nazionale abbia fermato i manifestanti alle porte del paese, Puente Viejo vive nel terrore. Da un momento all'altro la tranquillità del paesino potrebbe essere messa a soqquadro. Mauricio e il Capitano Huertas ne sono drammaticamente al corrente e convincono Marta a compiere una missione tanto pericolosa quanto importante per la salvezza di tutti. La Solozobal accetta di recapitare alcuni importanti documenti al Tenente Grijalbo e di intraprendere questo viaggio completamente da sola, per non dettare sospetti. La ragazza però si troverà a fianco Adolfo, deciso a non lasciare che la sua amata affronti tutto senza avere un aiuto.

Anticipazioni Il Segreto: Isabel vuole licenziare Alicia

Alicia si è fatta assumere come contabile nell'ufficio della miniera dei De Los Visos. La ragazza, d'accordo con Damian, ha trovato il modo per controllare il suo nemico e di farlo senza destare alcun sospetto. Eppure Donna Isabel, da astuta qual è, sospetta che la sua nuova dipendente non la racconti giusta. La marchesa non ha certo dimenticato il tentativo di linciaggio che ha subito, dopo il crollo della miniera, e chiede a Tomas di provvedere immediatamente al licenziamento della Urrutia.

Il Segreto Anticipazioni: Alicia tenta di allontanare Matias da Marcela

Ora che Matias è tornato a collaborare con i sindacalisti, lui e Alicia sembrano essere tornati molto vicini. La Urrutia sfrutta il momento per riuscire a convincere il Castañeda che sua moglie non è mai stata sincera. La ragazza infatti metterà in dubbio ancora una volta, la fedeltà di Marcela, nel chiaro intento di spingere Matias a lasciarla. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.