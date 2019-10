Il Segreto Anticipazioni 16 ottobre 2019: Francisca salva Adela dai rivoltosi

Anticipazioni TV

Francisca salva Adela dai rivoltosi che l'hanno assalita mentre Antolina giura di essere innocente e accusa Alvaro di averla truffata.

Le anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani, mercoledì 16 ottobre 2019, ci rivelano che Francisca interverrà per mettere in fuga gli uomini che hanno attaccato Adela e che Marcela raggiungerà Antolina per convincerla a confessare di aver ingannato Isaac. La Ramos però continuerà a dirsi innocente e accuserà Alvaro di averla truffata. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.10 su Canale5.

Francisca salva Adela in questa puntata de Il Segreto di domani 16 ottobre 2019

Adela è nei guai. L'Arellano è stata attaccata da alcuni rivoltosi, stanchi dei suoi metodi di insegnamento. Adela è infatti accusata di non aver mai trattato argomenti religiosi e politici nelle sue lezioni e per questo, la considerano anarchica e cospiratrice. In piazza c'è dunque fermento e nonostante gli amici della donna, si stringano intorno a lei per proteggerla, solo l'intervento di Francisca seda gli animi. La Dark Lady, con la sua autorità, mette in fuga gli uomini e finalmente la maestra può tornare a casa, sana e salva.

Antolina accusa Alvaro di averla truffata ne Il Segreto

La verità su Antolina ha spinto Isaac a rompere finalmente qualsiasi tipo di rapporto con sua molgie. Il Guerrero è pronto per una nuova vita con Elsa ma la Laguna, prima di lasciarsi andare tra le braccia dell'uomo che ancora ama, ha ancora un compito da assolvere. Elsa e Consuelo chiedono a Marcela di raggiungere la Ramos per spingerla a ragionare. Ma Antolina non ha nessuna intenzione di cedere e continua a sottolineare di essere truffata da Alvaro. Il medico – a suo dire – ha manomesso la sua cartella clinica.

