Il Segreto Anticipazioni 16 luglio 2019: Cosa nasconde Alvaro? Elsa vuole la verità

Elsa costringe Alvaro a raccontarle la verità su quanto accaduto. Carmelo e Severo organizzano una scorta per Julieta e Saul.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 16 luglio 2019, Elsa è molto preoccupata per Alvaro e quando il ragazzo si sveglia, lo costringe a dirle la verità su quanto successo. Carmelo e Severo offrono a Julieta e Saul una scorta che vegli su di loro durante la cerimonia di nozze mentre Fernando – per impressionare Maria – organizza una proiezione per i bambini. Francisca continua a non vedere di buon occhio il Mesia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda oggi alle 15.40 su Canale5.

Elsa si prende cura di Alvaro in questa puntata de Il Segreto del 16 luglio 2019

Alvaro è stato picchiato violentemente da una banda di sconosciuti ed Elsa è corsa in suo aiuto medicandogli le ferite con grande premura. La Laguna vorrebbe però andare a chiedere aiuto ma il dottore le impedisce di farlo. Nessuno deve sapere cosa è successo. Elsa però, quando il ragazzo si riprende, lo spinge a raccontarle la verità. Chi lo ha conciato in questo modo ma soprattutto perché? Intanto Meliton teme che la bevanda al Gimko di Hipolito e Onesimo sia nociva mentre i due cugini sono felici del successo che stanno ottenendo con questo “miracoloso” intruglio.

Julieta e Saul sotto scorta

I Molero non smettono di seminare terrore a Puente Viejo e hanno ripreso a minacciare Saul e Julieta alla locanda. In barba ai loro nemici, i due sposi hanno deciso di anticipare la data delle loro nozze e Carmelo e Severo si adoperano per vegliare su di loro durante la cerimonia. Offrono agli sposi una scorta affinché nessuno possa interferire con il loro momento magico. Fernando vuole fare colpo su Maria e organizza alla Villa una proiezione per i bambini. Francisca è però preoccupata: non vuole che il Mesia stia così vicino alla sua figlioccia e teme che i due possano riavvicinarsi.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.