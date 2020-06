Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto della puntata di martedì 16 giugno 2020 - in onda su Canale5 alle 15.40 – Isabel ringrazia a fatica Don Ignacio per averla salvata dal linciaggio. L'intervento del Solozobal è stato provvidenziale per evitare che i minatori uccidessero la Marchesa, spinti dalla rabbia per la morte di Cosme. I due approfittano del loro incontro per parlare dell'unione tra Rosa e Adolfo, a cui nessuno può opporsi.

Anticipazioni Il Segreto: Don Ignacio salva la vita a Isabel

Isabel ha sfidato i minatori presentandosi al funerale di Cosme. Un gesto che non per nulla piaciuto agli operai, furiosi contro di lei per non averli mai ascoltati. La Marchesa è infatti colpevole di non aver apportato le giuste modifiche alla sicurezza nella miniera e ora rischia davvero di pagarla molto cara. Don Ignacio è riuscito a salvarla dal linciaggio ma non potrà proteggerla per sempre. Ricordiamo che tra i due è ancora in corso una faida e non sarà facile risolverla anche se Rosa e Adolfo stanno per sposarsi.

Don Ignacio e Isabel benedicono Rosa e Adolfo nella puntata de Il Segreto del 16 giugno 2020

Don Ignacio ha subito spinto i De Los Visos a prendere provvedimenti per migliorare la sicurezza della miniera. Il Solozobal teme che gli attacchi contro la Marchesa e la sua famiglia non cesseranno e l'unica soluzione è ascoltare le richieste degli operai. L'incontro tra Don Ignacio e Isabel è però arrivato al momento opportuno. Rosa e Adolfo hanno passato una notte d'amore e ora vogliono sposarsi. I loro genitori, pur odiandosi, sono costretti a dare la benedizione all'unione ma nessuno sa che il cuore del giovane Adolfo non appartiene alla sua promessa sposa.

Il Segreto Anticipazioni: Damian e Alicia hanno un piano per liberarsi di Isabel

I sospetti di Ignacio si riveleranno presto fondati. Il Solozobal ha paura che Isabel corra dei rischi e in effetti Damian ha giurato vendetta contro la Marchesa. A dare una mano all'operaio ci penserà Alicia, pronta a perseguire le sue cause fino in fondo. I due ragazzi, alleati, escogiteranno un piano per uccidere la De Los Visos e stavolta Ignacio non riuscirà a salvarla. Chissà cosa ci riserveranno le Anticipazioni de Il Segreto!

