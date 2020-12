Il Segreto Anticipazioni 16 dicembre 2020: Donna Begona convince Ignacio, ma non Manuela!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 15 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Ignacio decide di abbassare la guardia, ma Manuela, diffidente, continua a tenere gli occhi addosso a Begona.

Il Segreto Anticipazioni: Donna Begoña sembra tornata quella di un tempo. Ignacio abbassa la guardia...

Donna Begoña, finalmente guarita dopo un lungo ricovero una una clinica austriaca a causa di gravi disturbi mentali, è tornata a casa giusto in tempo per le nozze di Rosa. Ignacio e Manuela hanno mostrato da subito grande preoccupazione, ma quando la donna ha varcato la soglia della Villa, i due hanno cautamente notato che Begoña era in ottime condizioni! La Signora Solozabal sembra tornata la donna di un tempo, quella di cui Ignacio si è innamorato, è lucida e affabile e l'uomo sente di poter abbassare un po' la guardia. Manuela però, continua ad essere diffidente.

Manuela non si fida e tiene d'occhio Donna Begoña, nella Puntata de Il Segreto del 16 dicembre 2020

Ignacio si è forse dimenticato di quello di cui è capace la moglie quando la sua mente è offuscata? La governante, come una madre per le ragazze Solazabal, è felice di vederle serene accanto a Begoña, ma teme che la donna finirà presto per deluderle. Se Ignacio dunque - rincuorato dalle buone condizioni della moglie e consapevole di quanto sia importante per le sue 'bambine' - accetterà di darle un'occasione, Manuela non sarà disposta a fare altrettanto. La governante continuerà a tenerle gli occhi addosso, in attesa di un passo falso che confermi i suoi presentimenti: Begoña è ancora pazza!

Il Segreto Anticipazioni: Mauricio va fuori di testa

Mauricio non sembra riuscire ad affrontare con la giusta lucidità la nuova campagna elettorale e il fermento politico che sta investendo nelle ultime settimane la sua città. Durante una manifestazione repubblicana, il Primo Cittadino infatti, andrà fuori di testa arrivando a tirare un pugno ad uno dei dimostranti. L'uomo per fortuna riuscirà a schivarlo, ma Maurcio scoprirà presto che non si tratta di una persona qualunque, ma del candidato repubblicano al seggio de La Puebla, accompagnato da Alicia.

