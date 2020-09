Il Segreto Anticipazioni 15 settembre 2020: Matias da rivoluzionario a Consigliere. Cos'ha in mente il Castaneda?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 15 settembre 2020. Nell'Episodio della Soap, Matias accetta di diventare Consigliere Comunale ma ha un secondo fine?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto del 15 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Canale5, Mauricio offre a Matias si diventare Consigliere Comunale mentre Onesimo vince alla lotteria giocando i numeri di Dolores e divide con lei, Tiburcio e Hipolito - in parti uguali - la somma appena conquistata. Intanto Francisca scopre della morte di Eulalia sul giornale ma si tratta solo di un espediente per farla uscire allo scoperto. Isabel intanto parte per un viaggio e affida la Montenegro alle cure di Antoñita, che rischia però di mandare all'aria il piano della Marchesa.

Matias accetta di diventare un Consigliere Comunale in questa puntata de Il Segreto del 15 settembre 2020

Mauricio, in qualità di sindaco, ha idea di circondarsi di rappresentanti di diverse classi sociali. Solo così è certo di poter trovare una via di dialogo per affrontare i conflitti interni a Puente Viejo. Don Ignacio ha rifiutato la sua proposta ma Marta, sostenuta pure da Urrutia, ha ottenuto il permesso del padre per proporre la propria candidatura. Dopo aver fatto visita a casa Solozobal, Mauricio chiede a Matias di diventare anche lui un Consigliere Comunale e il ragazzo accetta di buon grado questo nuovo ruolo. Il Castañeda non vuole farsi sfuggire questa occasione per far sentire la sua voce, dismettendo – per un momento – i panni di rivoluzionario. La sua scelta non piacerà a Damian mentre per Alicia le cose andranno in maniera un po' diversa. Ma che ha in mente il Castañeda di preciso? Di certo questa decisione non è stata presa per caso.

Anticipazioni Il Segreto: Onesimo vince alla lotteria

Un colpo di fortuna per ribaltare la tragicomica situazione in cui si è cacciato Onesimo. Il Mirañar, dopo aver messo in scena la sua morte per salvarsi dal Nazista Gunther, ha giocato alla lotteria, usando i numeri suggeriti da Dolores. La fortuna gli ha sorriso e il ragazzo si porterà a casa un gruzzoletto, che dividerà in parti uguali tra lui, Dolores, Tiburcio e Hipolito. Un bel gesto per ringraziare la sua famiglia di averlo coperto.

Il Segreto Anticipazioni: Eulalia è morta davvero?

Isabel ha deciso di annullare la sua partenza con Iñigo ma decide, misteriosamente, di lasciare comunque Puente Viejo per un vaggio, che la terrà lontana per ben due settimane. La Marchesa nasconde qualcosa e né i suoi figli né il Maqueda, riescono a capire cosa sia di preciso. Sta di fatto che la De Los Visos, ha deciso di mettersi in marcia dopo una strana telefonata, che l'ha resa estremamente contenta. Antoñita riceve il compito di occuparsi di Francisca ma la domestica rischia di tradirsi e di mettere a rischio il segreto che deve, ormai da tempo, custodire. Intanto la Montenegro scopre che Eulalia è morta, attraverso un articolo su un giornale. Si tratta però solo di un espediente. Eulalia ha un piano contro la sua odiata parente!

