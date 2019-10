Il Segreto Anticipazioni 15 ottobre 2019: Prudencio mette le mani sulle proprietà di Severo

Anticipazioni TV

Francisca consiglia al suo scagnozzo di chiedere l'atto di proprietà delle terre di Severo, come garanzia del suo prestito. Maria legge la lettera di Roberto, che l'ha abbandonata.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 15 ottobre 2019, Francisca consiglia a Prudencio di prestare i soldi a Severo ma lo costringe a chiedere le proprietà del Santacruz come garanzia.Maria riceve una finta lettera di Roberto da Cuba. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Prudencio mette le mani sulle proprietà di Severo nella puntata de Il Segreto del 15 ottobre 2019

L'attività di usuraio sta fruttando grandi guadagni a Prudencio e perfino Severo ha dovuto ricorrere al suo aiuto, piegata dai danni alle sue risaie. Il Santacruz ha chiesto in prestito una grande somma di denaro e – come prevedibile – Francisca ha subito approfittato delle debolezze del suo nemico. La Dark Lady ha infatti consigliato al suo pupillo di concedere sì quanto richiesto da Severo ma di avere una garanzia in cambio: l'atto di proprietà delle sue terre. È evidente che nonostante Prudencio abbia lasciato la Casona, il rapporto tra la matrona e il suo scagnozzo non ha abbia di esistere anzi è diventato qualcosa di molto più inquietante e pericoloso. La Montenegro ha infatti nuovi ordini per il ragazzo: sfruttare il suo nuovo lavoro alla locanda, per tenere d'occhio gli abitanti di Puente Viejo.

La finta lettera di Roberto distrugge Maria ne Il Segreto

Ma la Montenegro non si limita certo a controllare la vita degli abitanti di Puente Viejo. È nella Casona che Francisca ha il pieno potere su quanti abitano sotto il suo stesso tetto. Per questo motivo, scoperto il tentativo di fuga di Roberto, la Dark lady si è voluta sbarazzare del cubano, impedendogli di allontanarsi dalla Spagna in compagnia di Maria. Dopo aver ucciso il Sanchez, Franscisca fa recapitare alla sua figlioccia una finta lettera di Roberto, in cui l'uomo si scusa con la sua amica per essere partito senza salutarla. Un inganno riuscito, visto che la Castañeda crede davvero di essere stata abbandonata e non sospetta della colpevolezza della sua perfida madrina.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.10.