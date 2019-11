Il Segreto Anticipazioni 15 novembre 2019: Maria vuole morire

Anticipazioni TV

La Castañeda preferisce morire piuttosto che continuare a vivere da invalida.

Nell'episodio de Il Segreto di venerdì 15 novembre 2019 vedremo Maria disperata per le sue condizioni. Intanto, Francisca giura vendetta a Severo. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 16.10.

Maria non accetta di non poter più camminare nell'episodio de Il Segreto del 15 novembre 2019

Sono numerose le vittime dell'esplosione che si è verificata durante il banchetto di nozze di Fernando e Maria Elena. Tra i diversi nomi, c'è quello di Maria. La Castañeda era stata trovata sotto le macerie, priva di sensi, e portata faticosamente in salvo da Francisca e Raimundo. I due hanno accudito la giovane donna, la quale ha ripreso conoscenza soltanto dopo alcuni giorni. Il risveglio, per Maria, è stato tragico. Secondo il dottor Zabaleta, il destino della ragazza è segnato: le sue gambe non rispondono più agli stimoli dal giorno dell'attentato perché sono paralizzate. La Castañeda non può sperare di tornare a camminare. Maria è disperata. In preda allo sconforto, arriva persino ad augurarsi di morire. La ragazza, infatti, preferisce smettere di vivere piuttosto che continuare a farlo su di una sedia a rotelle.

Il Segreto: Francisca dichiara guerra a Severo

Nonostante il nome del responsabile dell'esplosione non sia ancora noto, Francisca non ha dubbi: l'uomo che le autorità stanno cercando è Severo Santacruz. Intanto, quest'ultimo ha paura che stiano cercando d'incastrarlo. Infatti, c'è un testimone che si dice pronto a parlare, e poi ci sono anche le impronte sull'ordigno che potrebbero condurre dritto a lui. Tuttavia, Severo crede di essere innocente, perché, secondo lui, la bomba che ha commissionato per eliminare la Montenegro non è quella dell'attentato. Francisca, invece, discute con Raimundo circa la colpevolezza dell'uomo, di cui lei è certa. La donna vuole vendicare la figlioccia, e giura di riuscire nel suo intento. Il Santacruz sarà pronto ad accusare il colpo che la sua acerrima nemica ha in serbo per lui?

