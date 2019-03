Il Segreto Anticipazioni 15 marzo 2019: Raimundo rischia l'elettroshock

Nella puntata de Il Segreto di venerdì 15 marzo 2019, mentre Antolina è felice per la nuova proposta di Isaac, Fulgencio minaccia la vita di Raimundo. Il terribile psichiatra vuole fare l'elettroshock al povero Ulloa. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

A Puente Viejo c'è chi finalmente ritrova il sorriso e chi invece deve correre contro i tempo. Mentre infatti Antolina gioisce per la proposta di Isaac, Julieta, Fernando e Saul devono salvare Raimundo che rischia l'elettroshock.

Raimundo rischia l'elettroshock in questa puntata de Il Segreto del 15 marzo 2019

Il piano di vendetta di Fulgencio non ha ancora trovato ostacoli. Ora la faccenda si fa più complicata e la sua vittima prediletta – con ormai Francisca priva di conoscenza - è diventato Raimundo. Lo psichiatra vuole condurre degli esperimenti atroci sul povero Ulloa, sottoponendolo all'elettroshock. È una corsa contro il tempo quella di Julieta, Saul e Fernando. Il Mesia ha già salvato la vita ai coniugi Montenegro ma è tempo di accelerare il suo piano per portarli fuori dalla clinica.

Antolina è felice

Ben altro clima si respira a casa Guerrero. Isaac ha deciso di sposare Antolina, colpito dal gesto estremo della ragazza. Ha però dovuto cacciare di casa Elsa, il vero elemento di disturbo per la bella bionda. Antolina ha infatti tentato di uccidersi dopo essere stata lasciata dal carpentiere, non innamorato di lei ma della Laguna. Le cose sono però cambiate e hanno assunto una connotazione diversa. Elsa potrà fare qualcosa per evitare queste nozze o si rassegnerà a perdere per sempre il suo amore?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall' 11 al 17 marzo 2019