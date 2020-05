Anticipazioni TV

Adolfo è sconvolto dalla reazione di sua madre alla scoperta della sua relazione con Rosa. La marchesa dà la sua benedizione ai due ragazzi.

Nelle anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – venerdì 15 maggio 2020 – Isabel scopre la tresca amorosa tra Rosa e Adolfo. La marchesa, diversamente da Don Ignacio, dà la sua benedizione ai due amanti, con grande sorpresa del suo primogenito. Il ragazzo infatti non si aspettava che sua madre fosse così comprensiva, dopo aver scoperto che lui ha una relazione con la figlia del suo peggior nemico. Che la terribile De Los Visos voglia sfruttare questa liaison per portare avanti il suo piano? Molto probabilmente sì! Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Anticipazioni Il Segreto: Adolfo e Rosa amanti segreti ma c'è anche Marta

La storia d'amore tra Rosa e Adolfo non poteva essere più complicata. Non solo i due sono figli di due acerrimi rivali ma il giovane De Los Visos si sta accorgendo sempre di più di provare dei sentimenti anche per l'altra sorella Solozobal. Marta e il ragazzo si incontrano furtivamente e alle spalle della piccola Rosa, costretta a restare in casa dopo gli ordini di Don Ignacio. L'imprenditore ha infatti scoperto che sua figlia sta frequentando il figlio di Isabel e teme che la relazione tra i due porti solo tanti guai alla sua famiglia. La marchesa è una donna pericolosa e le ultime vicende riguardanti gli operai, hanno dimostrato che è pronta a tutto pur di non mettere in pericolo né in discussione il suo potere sulla miniera. Ma un avvenimento scuoterà gli animi sia di Adolfo che di Rosa. Isabel ha infatti una sorpresa.

Isabel dà la sua benedizione a Rosa e Adolfo in questa puntata de Il Segreto del 15 maggio 2020

Se Don Ignacio è assolutamente contrario che sua figlia frequenti Adolfo, Isabel stupisce tutti con le sue dichiarazioni. La marchesa scopre che il suo primogenito ha una relazione con la Solozobal e invece di dare di matto e prendersela con il suo amato figlio, lo lascia a bocca aperta. Non solo approva la loro storia d'amore ma concede addirittura la sua benedizione. Adolfo è sconcertato. Perché sua madre ha deciso di accettare una delle figlie del suo acerrimo nemico nella sua casa e al suo fianco? Le anticipazioni de Il Segreto di certo ci spiegheranno tutto a tempo debito ma la sensazione è che anche questa mossa faccia parte del piano della terribile nuova Dark Lady di Puente Viejo, che sta facendo di tutto per nascondere i suoi segreti e per non avere testimoni!

