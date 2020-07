Il Segreto Anticipazioni 15 luglio 2020: un nuovo lutto sconvolge Pepa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 15 luglio 2020: Leandro muore e Pepa si sente in colpa, intanto Emilia incontra Pardo...

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 15 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45, Leandro non ce la fa e Pepa sente di non essere stata all'altezza della situazione. Tristan però, cerca di consolarla, assicurandole di aver dato il massimo con impegno e competenza. Nel frattempo, un ritratto osé di Soledad, scatena l'ira di Francisca che promette alla figlia una punizione esemplare. Emilia tenta di trovare un accordo con Pardo, ma è costretta a fare i conti con una proposta indecente del criminale.

Il Segreto: Francisca scopre un ritratto di Soledad nuda!

Pepa continua a curare i feriti dell’incidente al Burrone delle Anime, in particolare Leandro, il poverino infatti, peggiora di giorno in giorno. Donna Francisca intanto, dà a Soledad il permesso di andare ad aiutare Pepa e, mentre sua figlia è fuori, ne approfitta per frugare nella sua stanza dove trova il dipinto di Juan in cui Soledad è stata ritratta nuda.

Leandro muore, nella puntata de Il Segreto del 15 luglio 2020

Quando Soledad torna a casa, Donna Francisca, furiosa, le dice che verrà severamente punita. Intanto alla locanda Leandro muore e Pepa si sente in colpa, crede di non aver fatto abbastanza, ma Tristán la rassicura: lei ha dato il massimo, purtroppo la colpa di tale tragedia non è sua! La triste perdita avvicinerà molto Pepa e Tristan, il giovane sente di essere stato troppo severo con la levatrice dicendole di non essere un medico e quindi giudicandola incapace di curare i feriti. Pepa si è infatti dimostrata all'altezza della situazione, purtroppo la morte di Leandro è stata inattesa e improvvisa. Non è Pepa sotto accusa, ma chi ha costretto i braccianti ad affrontare il pericoloso burrone della morte!

Il Segreto: Pardo fa una proposta indecente a Emilia...

Emilia va da Pardo per parlare con lui della rapina subita da suo padre. Inizialmente non trovano nessun accordo, ma poi Pardo decide di fare una proposta ad Emilia: il suo debito verrà cancellato, se lei si mostrerà disponibile. Emilia lo caccia in malo modo. Hipólito, nel frattempo, ignaro di quanto sta affrontando la ragazza, si dichiara a lei offrendole un anello e chiedendole di sposarlo, ma Emilia non riesce proprio a prendere seriamente il suo pretendente...

