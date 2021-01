Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni 15 gennaio 2021: Tomas facile preda della Setta degli Arcangeli

Sofia Gusman di 14 gennaio 2021 2

Vediamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 15 gennaio 2021. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Don Filiberto cerca di convincere Tomas ad entrare a far parte della Setta degli Arcangeli. Le fragilità del ragazzo rappresentano un grande vantaggio per la congrega.