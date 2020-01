Il Segreto Anticipazioni 15 gennaio 2020: Maria rischia tutto pur di tornare a camminare. Ecco cosa fa la Castaneda

Anticipazioni TV

Maria chiede a Fernando di raddoppiare le sedute della sua terapia, in modo da tornare a camminare e riabbracciare Esperanza e Beltran.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 15 gennaio 2020 - Maria continua a difendere Fernando anche da suo nonno e poi chiede al Mesia di raddoppiare le sue sedute di terapia, per rimettersi il più presto possibile in piedi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.30 su Canale5.

Maria contro tutti per difendere Fernando nella puntata de Il Segreto del 15 gennaio 2020

Chiunque punti il dito contro Fernando dovrà vedersela con Maria. È una situazione davvero singolare visti i trascorsi non esattamente pacifici tra la Castañeda e il suo ex marito ma ora sembra che tutto sia cambiato. Sarà forse l'atteggiamento mutato del Mesia o forse il fatto che il figlio di Olmo sta facendo di tutto – o almeno così sembra – affinché riprenda a camminare, a spingere la figlioccia di Francisca ad andare sino in fondo e a mettersi addirittura contro suo nonno Raimundo. Maria infatti non accetta che nessuno accusi Fernando di aver organizzato gli attentati a Puente Viejo e crede fermamente nella sua innocenza.

Il Segreto: Maria decisa a guarire, sfida i suoi limiti

Maria non è solo decisa a difendere l'onore di Fernando anche dalla sua stessa famiglia ma anche a rimettersi in piedi il prima possibile. Per questo chiede al Mesia di raddoppiare le sue sedute di terapia con Dori Vilches, sfidando i suoi limiti. Il suo obiettivo è quello di tornare a camminare e potersi prendere cura di Esperanza e Beltran, che sono ancora in collegio. L'idea infatti di stare lontana dai suoi figli comincia a pesarle enormemente. Ma questa sua decisione potrebbe essere molto pericolosa.

