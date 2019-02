Il Segreto Anticipazioni 15 febbraio 2019: Saul impedisce a Julieta di uccidere Prudencio

Nella puntata de Il Segreto di venerdì 15 febbraio 2019, Fernando aiuta Julieta a incastrare Prudencio ma prima che l'Uriarte possa sparare all'Ortega, Saul la ferma. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

Un colpo di scena sta per scuotere le trame de Il Segreto. Julieta e Fernando sono ormai alleati e riescono a far cadere Prudencio in un imboscata. Ma prima che la vendetta dell'Uriarte possa compiersi, qualcuno appare all'improvviso.

Fernando e Julieta incastrano Prudencio in questa puntata de Il Segreto del 15 febbraio 2019

Julieta ha messo alla prova Fernando e ha appurato che il Mesia è sinceramente interessato a darle una mano. È grazie ai suoi suggerimenti che la ragazza è riuscita a trovare la pistola che incastra Prudencio per l'omicidio di Saul e ora che ogni dubbio è fugato, è tempo di vendetta. Julieta ha informato il suo alleato dei suoi piani: uccidere il marito, cogliendolo di sorpresa. Il nuovo padrone di Villa Montenegro propone allora di incastrare l'Ortega. Gli dà quindi appuntamento nel bosco per conto della moglie, che lo attende nascosta e pronta a sparargli.

Saul impedisce a Julieta di sparare a Prudencio

Prudencio ha raggiunto il luogo prestabilito per l'incontro ma ignora che sia una trappola. L'Ortega è convinto di incontrare Julieta ma non trova nessuno ad aspettarlo. La ragazza è nascosta tra le rocce, con la pistola in mano e pronta a sparare. Prima che possa premere il grilletto la sua mano viene fermata da qualcuno sopraggiunto dietro di lei: Saul. Il ragazzo ha simulato la sua morte per poter finalmente fermare la pazzia di suo fratello ma ora che la situazione gli sta sfuggendo di mano, è tempo di farsi vedere dalla sua amata. Julieta, felice di vederlo vivo, si lascia andare tra le sue braccia.

