Il Segreto Anticipazioni 15 dicembre 2020: Emilia torna a casa. Francisca spera che salvi Raimundo!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 15 dicembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 16.30 su Canale5, di fronte a tutti i loro cari e mettendo da parte i brutti ricordi, Rosa e Adolfo suggellano il loro amore con un bacio che li terrà insieme per sempre. Rosa è euforica per aver raggiunto il suo obiettivo e aver "battuto" la sorella Marta. Francisca affronta un altro giorno da sola accanto a Raimundo. Nonostante l'Ulloa non parli, Francisca sa che tutto quello che sta facendo è apprezzato dal marito. Improvvisamente, qualcuno bussa alla porta di casa: si tratta di Emilia, che lascia Francisca a bocca aperta!

Adolfo bacia Rosa e conferma di volerla sposare, nella Puntata de Il Segreto del 15 dicembre 2020

Casa Solozabal è in fermento, le nozze di Rosa sono imminenti e tutti si danno un gran de fare affinché il matrimonio sia perfetto. La presenza di Donna Begona ha portato grande felicità alla giovane sposa e alle sue sorelle che, per un il gran giorno hanno deciso di mettere finalmente da parte attriti e preoccupazioni. Ma i De Los Visos non sono altrettanto entusiasti: Donna Isabel è sconvolta per la decisione di Adolfo di andare fino in fondo e sposare Rosa. La ragazza ha mostrato chiari segni di instabilità mentale, è una donna pieni di problemi e sicuramente una nuora troppo difficile da gestire. Isabel quindi, non vuole che il figlio si faccia carico di questo fardello e insiste affinché la lasci, ma Adolfo non vuole sentire ragioni e affinché le sue intenzioni siano ben chiare anche alla madre, suggella la sua promessa a Rosa con un bacio plateale che emozionerà tutta la famiglia tranne la povera Marchesa, atterrita dal gesto!

Il Segreto Anticipazioni: Rosa ha finalmente ottenuto la conferma che desiderava

Rosa è finalmente felice, ha ottenuto ciò che desiderava, l'amore di Adolfo, riuscendo a strapparlo alle grinfie della sorella. E' lei ad aver vinto la battaglia. Dal canto suo la maggiore delle Solozabal si era già arresa, finendo per accettare un matrimonio senza amore, quello con Ramon. Eppure mancava questo bacio per mettere il punto alla guerra fratricida, ora infatti, il clima è più disteso, Rosa ha finalmente ricevuto la conferma che aspettava: non solo Marta è fuori dai giochi, Adolfo ha scelto lei!

Il Segreto Anticipazioni: Emilia torna a casa!

Il dottore è stato lapidario, Raimundo potrebbe non riprendersi più da questo stato vegetativo. Le sue condizioni non sono cambiate da quando Francisca è riuscita a riportarlo a casa e neppure la sue amorevoli cure sembrano bastare. Matias, distrutto dal dolore ha informato sua madre, Emilia, la donna vive a Parigi ormai da molti anni, su di lei pende infatti una accusa di omicidio che le ha impedito di tornare in città. Ma è passato ormai molto tempo, la città è stata distrutta e ricostruita dopo un rovinoso incendio, le persone sono cambiate, il rischio è minimo ed Emilia sente di doverlo correre per tornare da suo padre. Mentre Francisca sta trascorrendo un'altra giornata triste e silenziosa, qualcuno bussa alla sua porta. E' uno shock per la Montenegro, ma anche un momento di grande commozione e speranza: Emilia è tornata! Alla vista della sua amata figlia, Raimundo reagirà?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 14 al 18 dicembre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.