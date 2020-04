Il Segreto Anticipazioni 15 aprile 2020, Seconda puntata della 12esima: Chi salverà Marta, Rosa e Adolfo?

Anticipazioni TV

Don Ignacio e Isabel organizzano i soccorsi per i loro amati figli.

Le anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – mercoledì 15 aprile 2020 – rivelano che Don Ignacio chiede aiuto a Urrutia per liberare le sue figlie, sequestrate alla stazione di Munia. Alicia sembra però spaventata da questa richiesta. Isabel va su tutte le furie nello scoprire che suo figlio Adolfo è stato sequestrato e ordina a Tomas, il suo primogenito, di liberare il fratello. Ma ecco le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Don Ignacio al salvataggio di Marta e Rosa nella puntata de Il Segreto del 15 aprile 2020

Le seconda puntata della nuova serie de Il Segreto si apre con l'organizzazione di un salvataggio. Il sequestro di Marta e Rosa, attaccate alla stazione di Munia, ha immediatamente messo in moto il loro padre. Don Ignacio ha subito organizzato le squadre di soccorso per liberare le sue figlie e portarle alla Casona, dove si è da poco trasferito. Il nuovo inquilino di casa Montenegro chiede al suo vicino Urrutia, una mano per liberare le ragazze ma la cosa spaventa Alicia. La ragazza sembra infatti non contenta dell'aiuto che suo padre darà al Solozabal.

Il Segreto Anticipazioni: Isabel ordina a Tomas di salvare Adolfo

Anche a casa de De Los Vivos c'è grande preoccupazione. Donna Isabel, scoperto che il suo adorato figlio Adolfo è finito nelle mani dei sequestratori, va su tutte le furie. Ordina così al suo primogenito Tomas, di recuperare immediatamente il fratello, costi quel che costi. Il ragazzo ha intanto cominciato una relazione con Marcela, rimasta da sola dopo l'arresto di Matias, che manca da casa ormai da anni.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.