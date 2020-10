Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 14 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, un manipolo di manifestanti marcia furioso verso Puente Viejo. I paesani sono molto spaventati, soprattutto Don Filiberto che spera che la Guarda Civile riesca a sventare l'attacco. Intanto Juan, l'amico di Adolfo, mette gli occhi su Marta.

Aria di rivolta a Puente Viejo in questa puntata de Il Segreto del 14 ottobre 2020

Era da tempo che si parlava di una probabile rivolta a Puente Viejo e purtroppo, quella che all'inizio era passata per un'ipotesi, si sta per concretizzare. Un manipolo di manifestanti sta marciando verso il paese e naturalmente i cittadini cercano di correre ai ripari. Il più spaventato di tutti sembra essere Don Filiberto. Il sacerdote spera che l'intervento della Guardia Civile salvi la situazione ma intanto si prepara al peggio.

Anticipazioni Il Segreto: La Guardia Civile sventa l'attacco

Per fortuna Puente Viejo è salva. I rivoltosi non hanno fatto in tempo ad arrivare in paese e seminare il panico. La Guardia Civile ha infatti impedito che la situazione degenerasse e ha svenato l'attacco. Don Filiberto può tirare un sospiro di sollievo e tornare a pensare a come punire i cugini Mirañar, colpevoli di avergli macchiato i denti di azzurro con la loro pasta dentifricia.

Il Segreto Anticipazioni: Juan un nuovo rivale in amore per Adolfo

A casa De Los Visos è appena arrivato Juan, il gaudente amico di Adolfo. Il figlio di Isabel è felice che il ragazzo sia venuto a fargli visita e si affretta a presentargli le sorelle Solozobal. Adolfo non può però sapere di aver appena fatto un errore. Juan infatti sembra subito interessarsi a Marta e questo potrebbe portarlo a diventare, molto presto, un nuovo rivale in amore per il De Los Visos. Chissà come evolverà questa situazione e se il triangolo amoroso, già complesso, tra Marta, Rosa e Adolfo, subirà un ulteriore scossone.

