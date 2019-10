Il Segreto Anticipazioni 14 ottobre 2019: Adela nei guai!

Anticipazioni TV

I sovversivi si raduneranno in piazza intenzionati a cacciare Adela, fortunatamente molti paesani scenderanno al fianco di della maestra.

Nella puntata de Il Segreto in onda lunedì 14 ottobre 2019 vedremo che i sovversivi si raduneranno in piazza intenzionati a cacciare Adela dalla scuola in seguito ad alcune pesanti accuse riguardanti i metodi di insegnamento sovversivi della donna, fortunatamente molti paesani scenderanno al fianco di Adela. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio in onda su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Adela rischia il linciaggio, ma molti paesani scendono in piazza pronti ad aiutarla, nella puntata de Il Segreto del 14 ottobre 2019

Adela è nei guai. La moglie del sindaco deve rendere conto alle autorità del suo operato come maestra, in seguito ad una denuncia di alcuni genitori che la accusano di insegnamenti anarchici e cospiratori. La grande colpa della donna è di non aver mai trattato nelle sue lezioni di religione, ne di politica, cosa non vista di buon occhio dalle frange più conservatrici che pretenderanno le dimissioni di Adela dal ruolo di insegnante.

La maestra però, non accetterà in alcun modo di sottostare alle minacce e, ignara dell'incombente pericolo, deciderà di continuare a lavorare regolarmente almeno fino a che non le verrà comunicato il provvedimento disciplinare imposto dagli organi competenti. Purtroppo le cose non andranno come immaginato, i "rivoltosi" si raduneranno in piazza intenzionati a cacciare Adela dalla scuola, ad opporsi troveremo molti amici della Arellano, ma spoiler rivelano che solo l'intervento della Signora riuscirà a placare le agitazioni che minacciano di mettere in serio pericolo l'insegnate.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.30.