Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 14 luglio 2020: Leandro, uno dei braccianti di Francisca, riesce a trarre in salvo il gruppo. Purtroppo il destino non sarà clemente con il giovane...

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 14 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - i braccianti di Francisca restano vittime di un tragico incidente. Leandro però, con ostinazione e coraggio, riesce a metterli in salvo. Purtroppo mentre tutti iniziano a riprendersi, grazie alle cure di Pepa, Leandro accusa un grave malore. Riuscirà a cavarsela? Nel frattempo Emilia, lasciata all'oscuro da Raimundo, decide di scoprire da sola i motivi dell'aggressione a suo padre; la giovane è pronta ad affrontare Pardo, il pericoloso malvivente a capo del pestaggio!

I braccianti di Francisca restano vittime di un grave incidente, nella puntata de Il Segreto del 14 luglio 2020

Gli operai che trasportano la frutta in città per conto di donna Francisca, hanno un tremendo incidente: il Burrone delle Anime frana mentre passano di lì e tutti restano feriti. L’unico a cavarsela è Leandro, che riesce ad aiutare gli altri a raggiungere il paese. Raimundo accoglie i feriti alla locanda e Pepa, in mancanza di un medico, presta soccorso a tutti con l’aiuto di Emilia e di Tristan, subito accorso sul posto.

Il Segreto: Leandro accusa un grave malore

Per Francisca, la vita dei suoi operai è cosa di poco conto, ancora una volta è stata infatti pronta a sacrificarla per mettere a segno un buon affare! Fortunatamente grazie ad un gesto disperato ed eroico di Leandro, i braccianti sono in salvo. Sarà però proprio lui, l'uomo coraggioso che ha portato al sicuro la sua gente, a subire una ingiusta sorte. Mentre tutti sembrano stare meglio infatti, Leandro ha un improvviso malore.

Il Segreto: Emilia affronta il pericoloso Pardo!

Don Anselmo prega Raimundo di confidargli i suoi problemi, mentre Emilia rimane all'oscuro di tutto. Per questo la giovane decide di andare a Villapanda, per aver un confronto con Pardo. Juan nel frattempo racconta la verità ai suoi fratelli, che decidono di aiutarlo a fermare gli scavi alla sorgente del fiume. Angustias invece, trova una importante alleata, Felisa, grazie al suo aiuto spera di riuscire presto a lasciare il manicomio.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.