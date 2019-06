Il Segreto Anticipazioni 14 giugno 2019: Isaac disperato, Antolina ha perso il bambino

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 14 giugno 2019, Antolina perde il bambino e tocca a Isaac darle la notizia. Fernando decide di non dire nulla a Maria e di tenerla fuori dallo scambio dei prigionieri mentre Saul e Julieta vengono provocati dai Molero, che potrebbero mettere nei guai i futuri sposi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.35 su Canale5.

Antolina perde il bambino in questa puntata de Il Segreto del 14 giugno 2019

La situazione di Elsa si complica notevolmente. Antolina riesce a perdere il bambino. Astutamente la bionda di Puente Viejo ha studiato ad arte la sua vendetta contro l'ex padroncina e ha portato Isaac dalla sua parte. Il Guerrero informerà sua moglie del suo aborto e – come prevedibile – rifiuterà di incontrare la Laguna, che desidera invece parlare con lui per dimostrargli la sua innocenza.Ancora una volta il carpentiere finisce per cadere nella tela così tanto abilmente tessuta dalla perfida e velenosa nuova Dark Lady.

Julieta e Saul provocati dai Molero

Eustaquio Molero sta seminando il panico in paese ed è tornato a minacciare Severo. Anche Julieta e Saul subiscono le sue provocazioni e rischiano di commettere qualche passo falso. I Molero vogliono vendicarsi dell'affronto subito da parte di Saul, che ha minacciato Lamberto con una pistola. Riusciranno a non cacciarsi nei guai e a sposarsi serenamente? Intanto Fernando, con l'appoggio di Mauricio e Raimundo, ha pensato di tenere fuori dallo scambio dei prigionieri, Maria, che potrebbe – spinta dal desiderio di salvare i suoi genitori – mettere a rischio l'operazione.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 10 al 14 giugno 2019

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.40.