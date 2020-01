Il Segreto Anticipazioni 14 gennaio 2020: Carmelo ha perso la memoria!

Anticipazioni TV

Carmelo si sta riprendendo poco a poco, ma i suoi ricordi tardano a riaffiorare... e per Fernando è un vero e proprio colpo di fortuna!

Nell'episodio de Il Segreto di domani, martedì 14 gennaio 2020, vedremo Severo ed Irene assistere Carmelo, il quale non ricorda neanche come si sia ferito. L'amnesia del Leal non può che giovare a Fernando... Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 16.30.

Severo ed Irene si prendono cura di Carmelo nell'episodio de Il Segreto del 14 gennaio 2020

Carmelo sospettava che Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, fosse il mandante dell'attentato in cui Adela aveva perso tragicamente la vita. Tuttavia, il sindaco di Puente Viejo non aveva le prove contro il suo acerrimo nemico, che, però, gli sono state fornite in un secondo momento da Fernando. Così, Carmelo ha raggiunto il rivale per regolare i conti... e tra i due c'è stato uno scontro a fuoco. Fortunatamente, il Leal è stato soccorso dal Mesia, e i due sono tornati in paese. Severo ed Irene si stanno occupando di lui, che, anche se è sopravvissuto, è gravemente ferito.

Il Segreto: Carmelo ha perso la memoria

Le condizioni - inizialmente critiche - di Carmelo sembrano migliorare giorno dopo giorno, anche e soprattutto grazie alle cure dei suoi amici, i quali lo accudiscono instancabilmente. L'uomo, però, continua ad avere dei vaghi ricordi su quanto accaduto il giorno in cui c'è stato lo scontro con Fraile. Infatti, il Leal non è in grado di raccontare a Severo e ad Irene come si siano svolte le cose, perché non riesce a ricostruire le dinamiche della sparatoria. L'amnesia di Carmelo non può che giocare a favore del diabolico Fernando: è stato lui ad architettare tutto...

