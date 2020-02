Il Segreto Anticipazioni 14 febbraio 2020: Lola accetta di sposare Prudencio

Anticipazioni TV

Lola diventerà la moglie di Prudencio. La ragazza accetta la proposta dell'Ortega mentre Consuelo riceve buone notizie da Elsa e Isaac.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 14 febbraio 2020 – Lola accetta la proposta di matrimonio di Prudencio mentre Raimundo chiede a Francisca di permettere che il suo dottore curi gli abitanti malati di Puente Viejo. Consuelo riceve una lettera di Elsa e Isaac in cui i due la informano di essere arrivati a destinazione sani e salvi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Lola accetta di sposare Prudencio in questa puntata de Il Segreto del 14 febbraio 2020

Prudencio ha stupito la bella Lola con una caccia al tesoro, al termine della quale la ragazza ha trovato l'anello di fidanzamento. La Mendana, dopo tanto patire, sta per coronare il suo sogno d'amore, in barba a Francisca. Eppure i futuri sposi ignorano che la Montenegro abbia già in mente un piano per vendicarsi di loro. La Dark Lady è pronta a colpire mentre i due ragazzi organizzano le loro nozze, da celebrare a breve. Intanto Raimundo chiede a Francisca di assumere il suo dottore per curare gli ammalati di Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni: Consuelo riceve notizie rassicuranti da Elsa e Isaac

Isaac ed Elsa hanno lasciato Puente Viejo prima della tragedia. Il paese rischia di sparire e i suoi abitanti si sono inspiegabilmente ammalati, tanto che Raimundo – in pena – ha chiesto l'intervento di Francisca. I due neo sposi sono partiti alla volta di altri luoghi, alla ricerca della loro felicità e appena giunti a destinazione inviano loro notizie – tramite lettera – a Consuelo. Almeno delle buone nuove, in un momento tanto difficile per tutti! Chissà se qualcuno - tra Carmelo, Severo e la stessa Montenegro - riuscirà a salvare il ridente borgo dalla catastrofe o se davvero sarà la fine!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 10 al 16 febbraio 2020.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.