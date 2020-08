Il Segreto Anticipazioni 14 Agosto 2020: Angustias comanda l'assassinio di Pepa!

Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 14 agosto 2020 rivelano che Felisa cercherà di uccidere Pepa per conto di Angustias, ma l'arrivo di don Alberto sarà provvidenziale...

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 14 agosto 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45, Angustias ha scoperto che Tristán la tradisce con Pepa e, accecata da una folle rabbia, ordina a Felisia di uccidere la Balmes. La donna è pronta ad eseguire i suoi ordini, ma fortunatamente - proprio mentre sta per aggredire Pepa - sopraggiunge Alberto. Angustias va su tutte le furie, ma l'amica ha già in mente un nuovo piano per sbarazzarsi di Pepa. Intanto Sebastián e Tristán controllano insieme il progetto per il conservificio, ma fanno un’amara scoperta: per realizzare il progetto è necessario che le tubature dell’acqua passino dalle terre di Raimundo. Felisa mette in atto il suo diabolico piano e racconta alla Montenegro della tresca amorosa di Tristán e Pepa.

Angustias ordina a Feilsa di uccidere Pepa, nella Puntata de Il Segreto del 14 agosto 2020

Angustias sospetta da tempo un coinvolgimento sentimentale tra sua marito Tristan e la Levatrice e l'intimità degli ultimi tempi con fa che confermare i suoi timori. E' dunque decisa a mettere fuori gioco l'avversaria con ogni mezzo e sa di poter contare sul fedele aiuto della sua amica Felisa, anche lei Ex ospite del manicomio in cui è stata rinchiusa la signora Castro. Sarà proprio a Felisa infatti, che affiderà il compito di uccidere Pepa!

Il Segreto: Il Piano di Angustias fallisce

Felisa è pronta ad eseguire gli ordini di Angustias, è disposta ad andare fino in fondo ma un "inconveniente" fa saltare il suo piano: Alberto, il nuovo medico di Puente Viejo, sopraggiunge proprio nel momento in cui la donna sta per aggredire Pepa. Angustias è furiosa e se la prende con Felisa, ma l'amica cerca di tranquillizzarla, ha già in mente un nuovo piano: far sapere alla Montenegro della relazione galeotta tra Pepa e suo figlio!

Il Segreto: Sebastian è costretto ad informare Raimundo dell'accordo con Francisca

Sebastian si è fatto abbindolare da Francisca, la Signora rinomata per il suo grande fiuto per gli affari, ha finto interesse per il progetto della conservatoria, lusingando il giovane Ulloa con l'offerta di entrare in società con lui. Sebastian ha accettato e firmato le carte, ignaro del vero scopo di Francisca: colpire Raimundo! Purtroppo ricontrollando i documenti riguardanti il progetto si troverà di fronte ad un'amara scoperta: per realizzare il conservificio è necessario che le tubature dell’acqua passino dalle terre di suo padre. L'Ulloa Senior va dunque immediatamente informato, come la prenderà?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.