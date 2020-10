Il Segreto Anticipazioni 13 ottobre 2020: Pablo e Carolina pericolosamente vicini...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 13 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Pablo e Carolina non riescono a stare lontani l'uno dall'altra. I due ragazzi, nonostante abbiano scoperto di essere fratelli, continuano a inseguire invano il loro amore. Intanto a casa De Los Visos arriva Juan Montalvo, un amico di Adolfo mentre Tomas confida ad Alicia di essere ancora innamorato di Marcela. A Puente Viejo intanto si preve l'arrivo di alcuni rivoltosi.

Pablo e Carolina pericolosamente vicini in questa puntata de Il Segreto del 13 ottobre 2020

Nonostante la dura verità scoperta sul loro legame di sangue, Pablo e Carolina non riescono a stare lontani l'uno dall'altra. Don Ignacio aveva previsto già tutto ed era per questo motivo che avrebbe voluto che il suo unico figlio maschio si allontanasse dalla Casona e da Puente Viejo. Il destino ha però remato contro il Solozobal e i due ragazzi, in barba all'incesto, continuano a seguire il loro amore impossibile.

Anticipazioni Il Segreto: Un nuovo arrivo a Puente Viejo, Juan Montalvo

Adolfo è molto felice dell'arrivo di un suo amico: il gaudente Juan Montalvo. Il De Los Visos è pronto ad accoglierlo nella sua casa, per passare con lui alcuni gionri mentre Tomas, sempre più triste per la sua lontananza da Marcela, confessa ad Alicia di essere ancora innamorato della locandiera e di non riuscire a togliersela dalla testa.

Il Segreto Anticipazioni: Don Filiberto ha paura!

Archiviata la tragicomica faccenda dei denti azzurri per cui Don Filiberto era furioso contro i Miranar, il sacerdote comincia a tremare. A Puente Viejo c'è aria di rivolta. Alcuni uomini armati sono in marcia verso il paesino e minacciano di metterlo a soqquadro. Solo la presenza della guardia civile sembra garantire un po' di sollievo sia a Don Filiberto sia ai cittadini.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.