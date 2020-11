Il Segreto Anticipazioni 13 novembre 2020: Urrutia rivela il suo segreto! E' lui che...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 13 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Urrutia, schiacciato dal senso di colpa, confessa ad Alberto Santos di essere il vero responsabile dell'incidente avvenuto anni prima in fabbrica.

Il Segreto Anticipazioni: Urrutia è pronto a salvare il suo capo

Sono giorni che Don Ignacio e il suo fidato Urrutia si trovano Alberto Santos, un giornalista troppo curioso, alle calcagna. L'uomo indaga su un incidente avvenuto anni prima quando il Solozabl gestiva la fabbrica di Bilbao. Per Ignacio è un momento complicato, prima la madre di Pablo, una donna pericolosa e carica d'astio, poi questo ostinato giornalista. Ma Urrutia non se la sente di far ricadere ogni colpa sul proprietario della fabbrica.

Il Segreto Anticipazioni: Jesus Urrutia è il responsabile dell'incidente a Bilbao

Urrutia è un collaboratore fidato e ligio al dovere, non permetterebbe mai che Don Ignacio paghi per l'errore di qualcun altro, soprattutto se il responsabile è lui. Pare infatti che dietro all'incidente costato la vita a un operaio nella fabbrica di Ignacio a Bilbao, ci sia proprio il suo anziano collaboratore. Urrutia parlerà con sua moglie dicendole di voler confessare, Encarnacion cercherà di fermarlo ricordandogli la raccomandazione di Don Ignacio di non esporsi troppo, ma Jesus non vorrà sentire ragioni.

Jesus confessa e ora rischia il carcere, nella Puntata de il Segreto in onda il 13 novembre 2020

Urrutia ha preso una decisione che sa bene potrebbe costargli la libertà, ha scelto di confessare il suo crimine al giornalista Alberto Santos. E' consapevole che l'uomo userà le su parole per confezionare una news che lo incriminerà o ancora più semplicemente per denunciarlo, ma non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. Purtroppo, secondo anticipazioni, proprio come previsto, le cose non si metteranno affatto bene per il povero Jesus.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.