Il Segreto Anticipazioni 13 marzo 2020: Meliton fa una scoperta che potrebbe salvare Puente Viejo. Ecco quale

Anticipazioni TV

Meliton trova i documenti di Conrado, in cui sono indicate le fonti di acque alternative per salvare Puente Viejo dalla tragedia.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 13 marzo 2020 – seguendo le indicazioni di Raimundo, Meliton trova i vecchi documenti del defunto Conrado, l'ex fidanzato di Aurora, che saranno utili per trovare le sorgenti di acqua non contaminata. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Gli abitanti di Puente Viejo stanno morendo in questa puntata de Il Segreto del 13 marzo 2020

Le condizioni di salute degli abitanti di Puente Viejo stanno peggiorando di momento in momento. Non c'è più tempo per cercare Garcia – Morales e vendicarsi di lui. I cittadini si stanno ammalando e i campi sono completamente distrutti. Persino la Casona è pericolo e Francisca è in rovina. Raimundo non ha intenzione di rimanere a guardare e spinge Meliton a compiere una ricerca per lui: trovare dei preziosi documenti – delle carte topografiche – che possano far trovare altre fonti di acqua intorno al paese. Il vigilante si mette subito all'opera!

Il Segreto: Meliton trova degli importanti documenti

Raimundo ha avuto un'idea per salvare il paese dalla catastrofe. Se infatti verranno trovati i preziosi documenti di Conrado – l'ex fidanzato di Aurora – si potranno trovare delle sorgenti di acqua pulita che sgorgano intorno a Puente Viejo. Meliton si mette immediatamente alla loro ricerca e finalmente li trova! Ma il poverino finirà per mettersi seriamente nei guai. Per il buon vigilante infatti, la ricerca di una salvezza per tutti i suoi concittadini si tramuterà in morte! Meliton verrà infatti ucciso a sangue freddo e ritrovato nel bosco dal suo amico Matias.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 9 al 15 marzo 2020.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.