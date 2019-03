Il Segreto Anticipazioni 13 marzo 2019: Scontro infuocato tra Saul e Prudencio

Nella puntata de Il Segreto di mercoledì 13 marzo 2019, Mauricio spinge i fratelli Ortega a rivedersi; tra Saul e Prudencio c'è un nuovo acceso scontro in cui il fratello maggiore ordina al minore di farsi da parte nel piano di liberazione di Francisca e Raimundo. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.40 su Canale5.

È arrivato il momento che Saul e Prudencio si rivedano e che il più giovane degli Ortega capisca di non essere riuscito a liberarsi del suo odiato fratello. Sarà – come prevedibile – uno scontro infuocato.

Saul e Prudencio si rincontrano in questa puntata de Il Segreto del 13 marzo 2019

Mauricio è pronto a seguire le direttive di Fernando per salvare Raimundo e Francisca ma prima c'è qualcos'altro da fare. Il capomastro spinge Saul a uscire allo scoperto e fa sì che si rincontri con suo fratello. Per Prudencio è una dura sorpresa vedere il ragazzo vivo e ormai al corrente delle sue trame per ucciderlo. Tra i due è di nuovo scontro e stavolta sembra che non ci sia possibilità di perdono. Saul, al culmine della rabbia, ordina al minore di non mettersi in mezzo nel piano di salvataggio dei coniugi Montenegro e la situazione si fa incandescente.

Antolina fuori pericolo

Mentre i fratelli Ortega si scontrano violentemente, Antolina viene dichiarata fuori pericolo. Il dottor Zabaleta la mantiene però sedata, affinché si riprenda il più velocemente possibile. Isaac si sente profondamente in colpa e si trova davanti a un bivio: tornare sui suoi passi e sposare Antolina o continuare sulla sua strada e tornare da Elsa. Intanto però chiede alla Laguna di lasciare casa sua in modo che la bionda di Puente Viejo, al suo risveglio, non la trovi là.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall' 11 al 17 marzo 2019