Anticipazioni TV

Iñigo non ha intenzione di uccidere Matias e si rifiuta di obbedire agli ordini di Isabel. Marta intanto frequenta in segreto Adolfo.

Le anticipazioni de Il Segreto della puntata di domani – mercoledì 13 maggio 2020 – ci rivelano che Iñigo si ribella a Isabel. Non obbedirà ai suoi ordini di uccidere Matias nonostante le sue insistenze. La marchesa ha paura che il Castañeda, furioso per il tradimento di Marcela, possa fare del male a Tomas. Marta intanto comincia a frequentare Adolfo, con la scusa di fare da tramite tra lui e sua sorella e di portare al ragazzo le lettere di Rosa. Manuela è molto preoccupata per questo scabroso triangolo ma la Solozobal, non segue le sue raccomandazioni. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Iñigo si ribella a Isabel nella puntata de Il Segreto del 13 maggio 2020

Matias vuole vendicarsi del tradimento di Marcela e ovviamente se la prendere con Tomas, l'uomo che in questi anni l'ha sostituito nel cuore di sua moglie. Lo scontro tra i due uomini è solo il preludio di una lunga inimicizia, che porterà sia la Del Molino che Matias a rischiare la loro vita. Isabel ha infatti scoperto della tresca amorosa tra suo figlio minore e Marcela e dopo aver minacciato Tomas di allontanarsi da lei, senza successo, ha ordinato a Iñigo di uccidere Matias. Ma il fedele braccio destro della marchesa non intende obbedire ai suoi ordini. Non vuole macchiarsi le mani di sangue, neanche se si tratta di una precisa richiesta della sua “padrona”. Intanto continuano le sommosse dei lavoratori e la situazione per la miniera e per la fabbrica di Don Ignacio, si fa sempre più drammatica.

Anticipazioni Il Segreto: Rosa e Adolfo si incontrano in segreto

Don Ignacio ha costretto la figlia a non rivedere più Adolfo. I due innamorati sono stati scoperti e il Solozobal è andato su tutte le furie. Come un padre padrone ha spezzato il cuore di Rosa e l'ha messa sotto stretta sorveglianza. Marta si offre di aiutare la sorella a continuare la sua storia d'amore con il De Los Visos, ma finisce per cedere ai suoi sentimenti per lo stesso ragazzo. Con la scusa di portargli dei messaggi di Rosa, accetta un appuntamento segreto con Adolfo, stavolta senza la scusa delle lettere. Manuela, che ha intuito la nascita del pericoloso triangolo amoroso, le ha consigliato di stare attenta e di non mettersi in mezzo in una faccenda già di per sé complicata. Marta però, noncurante delle raccomandazioni, ha intenzione di continuare a frequentare il primogenito di Isabel.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'11 al 16 maggio 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.