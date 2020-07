Il Segreto Anticipazioni 13 luglio 2020: Raimundo, mistero sull'aggressione!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 13 luglio 2020: Raimundo rifiuta di denunciare l'aggressione subita. Intanto, Francisca, mette in pericolo la vita dei suoi operai!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 13 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45, Raimundo torna a casa, è ridotto male ma vivo, vuole però mettere a tacere tutto e si rifiuta di assecondare la richiesta della figlia di denunciare i suoi aggressori. Nel frattempo la Dark Lady, fregandosene del rischio che corrono i suoi operai, pretende che si accingano a compiere un'impresa molto pericolosa!

Nella puntata de Il Segreto del 13 luglio 2020: Emilia vuole che Raimundo denunci i suoi aggressori, ma lui...

Don Raimundo torna a casa ferito ed Emilia corre subito a chiamare Pepa, perché gli presti soccorso. Dopo essersi rimesso, Emilia vuole che suo padre sporga denuncia e faccia in modo che chi lo ha aggredito venga arrestato, ma Raimundo si ostina a non rivelare nulla di quanto è accaduto alla figlia e rifiuta di assecondare la sua richiesta. L'Ulloa teme infatti ripercussioni su tutta la sua famiglia!

Il Segreto: Juan ha una lettera urgente per Soledad

Don Pedro ha in progetto di organizzare un party danzante durante le feste patronali, ma Don Anselmo non è d'accordo: i soldi dovrebbero essere spesi per riparare il tetto della chiesa e non per feste peccaminose. Hipólito intanto, innamorato non corrisposto, dedica una poesia ad Emilia. Anche Juan ha qualcosa per Soledad, ma non si tratta di versi romantici. Il ragazzo prega infatti Tristán di dare una lettera per suo conto a alla fidanzata: ha urgenza di rivelarle quello che sta per succedere ai terreni vicini alla sorgente del fiume…

Il Segreto: Donna Francisca mette a rischio la vita dei suoi operai!

Donna Francisca comanda ai contadini di portare della frutta, marcia e in pessime condizioni, al mercato della città e, per fare più in fretta, gli ordina di attraversare il Burrone delle Anime, un luogo estremamente pericoloso. La vita dei suoi operai ha poco conto per la Signora, pronta a sacrificarli pur di riuscire a mettere a segno un buon affare!

