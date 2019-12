Il Segreto Anticipazioni 13 dicembre 2019: Attenta Maria! Fernando è pericoloso

Anticipazioni TV

Fernando sta sempre più isolando Maria nella loro tenuta a L'Habana. Raimundo e Irene continuano a indagare sul Mesia.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 13 dicembre 2019 – Raimundo e Irene sono certi che Fernando abbia attentato alla vita di Francisca. Il Mesia del resto, da quel giorno, è sempre più strano e sembra nascondere davvero qualcosa. Il fatto però più preoccupante è che sta isolando sempre di più Maria. Ma vediamo le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Fernando è pericoloso. Raimundo vuole incastrarlo nella puntata de Il Segreto del 13 dicembre 2019

Raimundo e Irene sono alla ricerca di indizi per incastrare Fernando. I due – alleati – hanno le idee chiare: è stato il Mesia ad aver attentato alla vita di Francisca. Per l'Ulloa e la Campuzano solo lui infatti potrebbe trarre beneficio non solo dalla morte della Montenegro ma anche dal mettere l'uno contro l'altra la Dark Lady, Carmelo e Severo. Entrambi però ignorano che proprio il sindaco, desideroso di vendicarsi della morte della sua amata Adela, ha organizzato una trappola per la sua nemica.

Il Segreto: Maria è in pericolo

Se Raimundo e Irene puntano il dito contro Fernando, Francisca è convinta che dietro tutto questo ci sia Severo. La Dark Lady di Puente Viejo tiene comunque d'occhio il Mesia, soprattutto dopo che la sua Maria è andata a vivere insieme a lui a L'Habana, la tenuta comprata da Roberto. La Castañeda si è messa nei guai; Fernando sta diventando ogni giorno più strano – sembra nascondere qualcosa - e comincia a isolarla da tutti. Ora che Beltran ed Esperanza stanno per partire per il collegio, Maria sarà sempre più sola.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.10.