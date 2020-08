Il Segreto Anticipazioni 13 Agosto 2020: Sebastian entra in società con Francisca!

Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 13 agosto 2020 rivelano che Sebastian firmerà ingenuamente le carte che lo legano a Francisca come socio...

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 13 agosto 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45, Sebastian è deciso a firmare i documenti per associarsi con Donna Francisca nella conserviera degli Ulloa nonostante i tentativi di Emilia di dissuaderlo. Il marchese Albi, incoraggiato da Mercedes, chiede la mano di Soledad che però continua a respingerlo, chiusa nel suo dolore per la perdita di Juan. Puente Viejo è in allarme a causa di un fatto inquietante: l’avvistamento di uno spaventoso mostro succhiasangue. Mentre il sindaco Pedro incita i cittadini ad armarsi per andare a caccia della terribile creatura, Sebastián fa visita a Donna Francisca per alcune delucidazioni riguardo il loro progetto. Le parole della Dark Lady sembrano però persuaderlo e così Sebastián accetta di firmare il contratto, diventando suo socio in affari.

Il Segreto: Francisca propone di entrare in società con Sebastian

Sebastian si è fatto abbindolare da Francisca, la Signora rinomata per il suo grande fiuto per gli affari, ha finto interesse per il progetto della conservatoria, lusingando il giovane Ulloa con l'offerta di entrare in società con lui. Le intenzioni della donna non sono ovviamente buone, Francisca punta a colpire Raimundo, ancora ignaro dell'azzardata decisione del figlio di accettare l'aiuto della Montenegro.

Emilia proverà a dissuadere suo fratello, ricordandogli quello che Francisca ha fatto alla loro famiglia e dell'odio che nutre per suo padre Raimundo, ma Sebastian sembrerà sordo agli appelli della sorella. Il ragazzo è deciso ad andare fino in fondo e a firmare le carte che lo legano a Francisca come soci nel progetto della coservatoria. l'Ulloa junior ha solo bisogno di alcune delucidazioni, prima di siglare i documenti infatti, chiede un incontro alla Montenegro. Proprio in occasione di questo confronto, la Signora riuscirà a rassicurare il giovane e a persuaderlo a firmare senza remore il contratto.

Il Segreto: Soledad corteggiata da un ricco Marchese

Francisca vive un momento molto proficuo, l'affare con Sebastian è stato chiuso, intanto sua figlia Soledad sembra aver finalmente trovato un corteggiatore all'altezza del suo buon nome. La ragazza è infatti corteggiata da un ricco Marchese, un certo Albi, che insiste per sposarla. Purtroppo per Franicisca, la poverina, chiusa nel suo dolore per la morte di Juan, sembra proprio non volerne sapere...

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.