Il Segreto Anticipazioni 12 novembre 2019: Matias rischia di morire mentre Severo...

Il dottor Zabaleta informa che Matias potrebbe perdere la vista o addirittura morire. Severo invece è preoccupato della presenza di un testimone nelle indagini sullo scoppio della bomba.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di martedì 12 novembre 2019, Severo teme che la presenza di un testimone nelle indagini sull'esplosione della bomba, lo metta seriamente nei guai mentre il dottor Zabaleta cerca di salvare Matias. Ma vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Un testimone preoccupa Severo in questa puntata de Il Segreto del 12 novembre 2019

Lo scoppio della bomba al matrimonio di Fernando e Maria Elena ha alzato un vero e proprio polverone in tutta Puente Viejo. Francisca ha giurato vendetta contro chiunque sia il responsabile di una tale catastrofe ed è sicura che dietro a quanto successo ci sia la mano di Severo. Il Santacruz ha giurato di essere estraneo ai fatti ma di aver comunque preso accordi con dei balordi, perché costruissero una bomba. Ora teme che questo particolare finisca per metterlo seriamente nei guai e comincia a sudare freddo quando un testimone si rende disponibile nelle indagini. Che questo fantomatico personaggio sia in realtà uno scagnozzo della Montenegro, pagato per mettere fine alla faida tra la Dark Lady e Severo...per sempre?

Matias rischia di morire ne Il Segreto

Le nozze di sangue di Fernando e Maria Elena hanno causato la morte della sposa e il ferimento di molti tra gli invitati. Tra loro Maria e Matias, colpiti gravemente dallo scoppio dell'ordino. Prontamente chiamato, il dottor Zabaleta ha informato la famiglia che Maria non potrà più camminare mentre Matias, oltre a un'infezione molto seria agli occhi e che potrebbe causargli la perdita della vista, rischia la vita. Riuscirà il buon medico a trovare una soluzione per evitare che il Castañeda lasci Marcela e Camelia da sole?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 16.10.