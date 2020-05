Anticipazioni TV

Matias, furioso per il comportamento di Marcela in sua assenza, decide di vendicarsi del suo tradimento aggredendo Tomas. I due uomini si trovano così faccia a faccia.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – martedì 12 maggio 2020 – è giunto il momento del faccia a faccia tra Matias e Tomas. I “due uomini di Marcela” si troveranno l'uno contro l'altro e il Castañeda, per vendicarsi dei torti subiti a causa del tradimento della moglie, aggredisce il De Los Visos. Intanto Isabel cerca di convincere Ignacio ad allearsi contro i lavoratori ma il Solozobal non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste della marchesa, convinto che ci siano altri modi, ben più pacifici, per sedare la rivolta. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Anticipazioni Il Segreto: Matias aggredisce Tomas

Matias non ha di certo approvato la relazione extraconiugale che Marcela ha intessuto durante la sua assenza. Il ragazzo è molto dispiaciuto che il suo matrimonio, un tempo felice, si sia trasformato in un incubo. Marcela è molto cambiata, fredda e distaccata ma soprattutto non più innamorata di suo marito. La giovane, furiosa con il Castañeda per averla lasciata sola a crescere la loro figlia da sola – per seguire le sue idee rivoltose – si è rifatta una vita con un altro uomo. Per Matias è giunto il momento di prendersi la sua rivincita e allontanare il suo rivale dalla sua casa. Aggredisce così il De Los Visos, pronto a mettergli le mani addosso se non lascerà immediatamente in pace la sua famiglia. Peccato però che le cose non andranno come da lui sperato. Tomas prova un sincero affetto per la De Molino e per Camelia, tanto da disubbidire a sua madre. Isabel lo ha minacciato di lasciare Marcela.

Isabel tenta di convincere Ignacio ad allearsi contro i rivoltosi nella puntata de Il Segreto del 12 maggio 2020

Gli operai non hanno nessuna intenzione di demordere. Vogliono che la miniera venga messa in sicurezza il prima possibile. Isabel non vuole ascoltarti e continua a voler sedare la rivolta con i primi licenziamenti. La situazione si sta facendo drammatica. Matias e Alicia stanno tentando di trovare una soluzione mentre la marchesa, sempre più sibillina, ha in mente un piano per mettere tutto a tacere. Nel progetto della De Los Visos c'è, inaspettatamente, anche Ignacio. Isabel chiede al Solozobal di unirsi a lei contro i rivoltosi ma l'imprenditore, ben più attento alle richieste dei lavoratori e consapevole che la rivolta comporterà gravi perdite nella sua fabbrica, non accetta le sue richieste e le volta le spalle... ancora una volta. Isabel intanto ha intenzione di liberarsi del suo ostacolo maggiore. La terribile Dark Lady, ordina l'assassinio di Matias.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'11 al 16 maggio 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.