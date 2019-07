Il Segreto Anticipazioni 12 luglio 2019: Isaac folle di gelosia

Anticipazioni TV

Isaac geloso di Alvaro, affronta il dottore mentre Elsa rifiuta la proposta di Adela. Francisca teme che Maria si stia innamorando di Fernando.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di venerdì 12 luglio 2019, Isaac è folle di gelosia e affronta Alvaro convinto che il dottore abbia una relazione con Elsa. La Laguna rifiuta la proposta di Adela mentre Fernando accetta di occuparsi di Maria e dei suoi figli ma Francisca si oppone. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Canale5.

Isaac pazzo di gelosia in questa puntata de Il Segreto del 12 luglio 2019

Antolina ha messo strane idee nella mente di Isaac. La scaltra bionda di Puente Viejo ha insinuato che tra Elsa e Alvaro stiano nascendo qualcosa. Il Guerrero va su tutte le furie e adirato e confuso affronta l'Hernandez. Intanto Elsa rifiuta la proposta di Adela, di sostituirla a scuola. La Laguna è infatti decisa a lasciare il paese anche se l'amicizia con il medico, comincia a farle venire qualche dubbio. Eustaquio Molero invece corrompe la Guardia Civile e fa scagionare Lamberto d'accusa di tentato omicidio.

Francisca teme che Maria si innamori di Fernando

Fernando ha salvato i figli di Maria e ora che Gonzalo si è separato dalla Castañeda, si offre di occuparsi di lei e dei bambini. Francisca non è per nulla contenta. Vorrebbe il Mesia fuori dalla sua casa e soprattutto lontano dalla sua figlioccia, che teme si stia innamorando di lui. Intanto la famiglia Miranar festeggia il successo ottenuto con l'elisir di Gimko e Alvaro viene assalito e picchiato da un gruppo di uomini in un vicolo vicino alla locanda. Isaac c'entra qualcosa?

