Il Segreto Anticipazioni 12 giugno 2020: Isabel è in pericolo. Chi la minaccia?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni dell'Episodio de Il Segreto di venerdì 12 giugno 2020. Ecco il Riassunto delle Trame della Puntata della Soap, in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto, della puntata di venerdì 12 giugno 2020. Nelle Trame dell'Episodio della Soap, in onda su Canale5 alle 15.45, il tragico crollo alla miniera ha causato un morto. Si tratta di Cosme e Damian – furioso contro Isabel – è pronto a scatenare una rivolta contro tutta la famiglia De Los Visos. L'operaio organizza così un piano per vendicarsi. Alicia non sembra invece pronta ad arrendersi con Matias. Il Castañeda si è allontanato da lei senza grandi spiegazioni, dopo aver deciso di provare a ricucire il suo rapporto con Marcela. Ma vediamo cosa succederà domani.

Isabel in pericolo nelle Anticipazioni de Il Segreto del 12 giugno 2020

Puente Viejo è sconvolto. Come purtroppo previsto dagli operai, la miniera ha ceduto e molti degli operai sono rimasti sepolti sotto cumuli di terra. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, purtroppo Cosme è rimasto vittima del crollo e ora Damian intende vendicarsi. L'operaio, da tempo, nutre nei confronti di Isabel e della sua famiglia, un forte risentimento. Ma è soprattutto la Marchesa a infastidirlo e contro di lei capeggerà una rivolta.

Anticipazioni Il Segreto: Cosme pronto a vendicarsi della Marchesa

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che molto presto Isabel potrebbe trovarsi ad affrontare i suoi stessi operai. Ormai tutti nella miniera odiano la famiglia dei De Los Visos e non vedono l'ora di sbarazzarsi di loro. Isabel correrà un grave rischio: Damian e Alicia si vendicheranno organizzando una rivolta contro di lei. Vi anticipiamo che la Marchesa verrà salvata e non vi immaginereste mai da chi!

Il Segreto Anticipazioni: Alicia non si arrende, riconquisterà Matias

Alicia non ha gradito l'allontanamento di Matias e anzi ha giurato a se stessa che non lascerà che il ragazzo si dimentichi di lei così facilmente. Nonostante le raccomandazioni di sua madre, sconvolta dai pettegolezzi che cominciano a circolare su sua figlia, la bella rivoluzionaria ha intenzione di riconquistare il cuore del Castañeda. Peccato però che Matias abbia preso una sconcertante decisione: provare a salvare il suo matrimonio con Marcela.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'8 al 13 giugno 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.