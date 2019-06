Il Segreto Anticipazioni 12 giugno 2019: Elsa accusata di tentato omicidio... ma è innocente!

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di mercoledì 12 giugno 2019, Elsa viene accusata da tutti di aver spinto Antolina giù dal dirupo. La ragazza però nega di essere responsabile e anche a Don Anselmo, durante la confessione, ribadisce di essere innocente. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.35 su Canale 5.

Elsa sotto accusa in questa puntata de Il Segreto del 12 giugno 2019

La mente subdola di Antolina ha organizzato tutto nei minimi dettagli e stavolta, la povera Elsa ha davvero tutto Puente Viejo contro. In paese hanno tutti visto la Laguna spingere la sua nemica dal dirupo, nel chiaro intento di sbarazzarsi di lei. In realtà Elsa è stata incastrata e Antolina ha finto che la sua rivale la spingesse e si è lasciata cadere giù, senza forze. Ora sarà molto difficile dimostrare la sua estraneità ai fatti e anche Isaac, già scoraggiato, non sarà facile da convincere. Eppure ci deve essere qualcuno che le creda e che finalmente sveli la vera faccia della terribile sua ex ancella!

Elsa si professa innocente

Elsa non sa come fare a dimostrare la sua innocenza. Antolina è riuscita a farla franca anche questa volta ma in questa occasione ha davvero messo nei guai la Laguna. La ragazza cercherà di trovare degli alleati, che l'aiutino a difendersi dalle tremende accuse, da cui non sembra facile liberarsi. Anche in confessione, con Don Anselmo, ribadirà di non aver spinto Antolina giù dal dirupo anche se, nel suo cuore, c'è il desiderio di vendicarsi di colei che è causa di tutti i suoi mali e che ha rivelato la verità sul suo ricovero in clinica psichiatrica.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.40.