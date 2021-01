Il Segreto Anticipazioni 12 gennaio 2021: Tomas sospettato per l'aggressione ad Alicia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 12 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5, Tomas, in ansia per Alicia, corre da lei, ma scopre che la ragazza sospetta che dietro all'agguato ci siano proprio lui e Mauricio, già torchiato dal Capitano Huertas. Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora a preoccuparla è Tomas, che chiaramente sta cercando di evitarla facendosi negare anche al telefono.

Il Segreto Anticipazioni: Alicia vittima di una pericolosa aggressione

Alicia è vittima di una tentata aggressione: le idee che ha esposto durante il comizio non sono piaciute o più semplicemente sono risultate scomode per gli avversari politici. Per fortuna Matias è intervenuto giusto in tempo per salvare la vita dell'Amica e sua madre Encarnacion, le due donne sono però rimaste molto scosse e i loro sospetti sono cresciuti investendo storici nemici come Mauricio, ma non solo...

I sospetti di Alicia ricadono su Tomas, nella Puntata de Il Segreto del 12 gennaio 2021

Nel mirino della Urrutia c'è anche un'altra persona, qualcuno di cui si fidava, ma che, dato l'attuale coinvolgimento politico, potrebbe presto schierarsi contro di lei. In realtà Alicia teme che questo voltafaccia sia già avvenuto e che dietro l'agguato ci sia proprio lui: Tomas. Mauricio e il Marchesino sono i due sospettati più accreditati secondo l'aspirante sindaco di Puente Viejo, entrambi infatti hanno motivo di minacciarla e tentare di ostacolarla.

Il Segreto Anticipazioni: Mauricio chiarisce la sua posizione, l'unico sospettato è Tomas

Mentre Maurcio viene messo sotto torchio dal capitano Huertas, Tomas, ignaro dei sospetti di Alicia sul suo conto decide di farle visita. Scoperto infatti del pericolo corso dalla ragazza e sua madre, il De Los Visos, preoccupato, vorrà accertarsi che la poverina stia bene. Purtroppo l'accoglienza che riceverà non sarà certo quella attesa e Tomas che non resterà che ritirasi, amareggiato, della mancanza di fiducia dimostrata dalla sua ex collaboratrice. Intanto Mauricio è riuscito a chiarire la sua posizione, dunque il figlio di Isabel resta l'unico sospettato...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'11 al 17 gennaio 2021

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.