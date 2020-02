Il Segreto Anticipazioni 12 febbraio 2020: Prudencio organizza una sorpresa per Lola. Ecco quale

Anticipazioni TV

Prudencio organizza una caccia al tesoro per chiedere in sposa Lola ma non tiene conto dei piani di vendetta di Francisca.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – mercoledì 12 febbraio 2020 – Prudencio ha deciso di chiedere la mano di Lola e organizza uno stratagemma per farle la dichiarazione. L'Ortega ignora però che Francisca è in agguato e sta organizzando un modo per liberarsi della sua nuova nemica e vendicarsi del suo pupillo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Una caccia al tesoro per sposare Lola in questa puntata de Il Segreto del 12 febbraio 2020

Prudencio ha perdonato Lola e finalmente i due ragazzi sono tornati insieme. Il giovane Ortega ha scoperto tutti i segreti della poverina, costretta a mentirgli per ordine di Francisca. La Montenegro ha infatti giocato sporco sin dall'arrivo della Mendana, spingendola a tenere d'occhio il suo pupillo ma quest'ultimo ha deciso di tornare insieme alla ragazza di cui si è perdutamente innamorato e che gli ha fatto dimenticare – finalmente – Julieta. Per questo si sente pronto a fare il grande passo e a chiedere la mano della giovane. Prudencio pensa a un modo divertente e alternativo per farle la proposta e organizza una caccia al tesoro. Una volta che Lola avrà risolto tutti gli enigmi, troverà un anello ad attenderla.

Il Segreto Anticipazioni: Francisca medita vendetta contro Prudencio e Lola

Prudencio, accecato dall'amore, sembra dimenticare quanto è pericolosa Francisca soprattutto quando è stata ferita nell'orgoglio. Presto però il giovane Ortega si troverà a rifare i conti con la terribile Dark Lady e potrebbe mettere a rischio – stavolta per sempre – la sua relazione con Lola. Mentre il ragazzo sta organizzando la caccia al tesoro per la sua bella, la Montenegro ha già in cantiere un piano per vendicarsi di lui. Presto sentiremo riparlare dello strozzino Pablo Armero, pronto a rimettere sotto torchio Prudencio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 10 al 16 febbraio 2020.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.