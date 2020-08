Il Segreto Anticipazioni 12 Agosto 2020: Francisca punta a Sebastian per colpire Raimundo!

Anticipazioni TV

Il Segreto Anticipazioni e Trame per la puntata del 12 agosto 2020 rivelano che Francisca lusingherà Sebastian con la proposta di diventare soci, ma le intenzioni della Montenegro non sono buone...

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 12 agosto 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Pedro scopre della cena a casa Montenegro e che Sebastian ha deciso di entrare in affari con Donna Francisca. Tristan promette a Pepa che un giorno saranno felici insieme, ma Angustias ha in serbo un'arma letale per eliminare definitivamente la rivale in amore. Hipolito fotografa Pepa e Tristan che si baciano nella tenuta dei Montenegro, ma non sa di preciso cosa ha immortalato...

Il Segreto: Francisca trama contro Sebastian per colpire Raimundo

Sebastian si è fatto abbindolare da Francisca, la Signora rinomata per il suo grande fiuto per gli affari, ha finto interesse per il progetto della conservatoria, lusingando il giovane Ulloa con l'offerta di entrare in società con lui. Le intenzioni della donna non sono ovviamente buone, Francisca punta a colpire Raimundo, ancora ignaro del azzardata decisione del figlio di accettare l'aiuto della Montenegro. A scoprire invece della cena d'affari è Pedro, il sindaco non ha la fama di essere uno che sa tenere segreti, quindi presto la notizia arriverà anche a Raimundo. Sarà Sebastian a confessare o il Miranar parlerà per lui?

Tristan promette a Pepa che un giorno staranno insieme, nella puntata de Il Segreto del 12 agosto 2020

La notte trascorsa insieme è indelebile nella mente di Tristan, ormai completamente innamorato della levatrice. Anche Pepa, nonostante tenti di nasconderlo, è molto presa dal Castro. I due pensano al futuro e il giovane fa una tenera promessa alla ragazza: un giorno potranno finalmente stare insieme e saranno felici, molto felici!

Il Segreto: Il pericoloso piano di Angustias contro Pepa

Il povero Tristan ignora il pericoloso piano della sua folle moglie Angustias. La donna sospetta ormai da tempo una tresca tra i due e presto ne avrà conferma. Intanto alla Villa è arrivata Felisa, temibile alleata della Signora Castro, e la donna, anche lei afflitta da gravi turbe mentali, si è detta disposta ad aiutare l'amica a portare a termine il suo piano: eliminare l'avversaria in amore, Pepa. L'ingenuo Hipolito nel frattempo, dilettandosi con la fotografia, fa uno scatto compromettente: Pepa e Tristan che si baciano. Fortunatamente il ragazzo non riesce neppure a capire cosa ha fotografato, ma se quella immagine dovesse finire in mani sbagliate, la coppia rischierebbe davvero grosso!

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.40.